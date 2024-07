Fonte: Getty Images Barbara D'Urso

Barbara D’Urso sta vivendo dei momenti spensierati in vacanza on the road con degli amici a Formentera. In questo viaggio all’insegna del relax e del divertimento la conduttrice televisiva sta sfoggiando dei look a cui ogni donna può ispirarsi per il proprio beachwear e per vivere delle giornate spensierate in vacanza.

Di recente, infatti, la presentatrice tv ha condiviso delle foto dalla famosa località turistica spagnola con un abito bianco leggero e un look no make-up che la rendevano assolutamente perfetta.

Barbara D’Urso, l’abito passe-partout per l’estate

Lontana dagli impegni televisivi da un anno, Barbara D’Urso si sta godendo la sua nuova vita all’insegna della famiglia, degli amici e di nuovi progetti professionali. La conduttrice televisiva, infatti, continua a far compagnia ai suoi tanti ammiratori, condividendo su Instagram diversi scatti che raccontano le sue giornate lavorative e non. Di recente, la presentatrice tv sta vivendo una splendida vacanza on the road in Spagna e, precisamente, sull’isola di Formentera. Da lì ha condiviso diverse gallerie di foto, in cui si è mostrata anche con un abito dallo stile wild.

Negli ultimi scatti, condivisi su Instagram, invece, la conduttrice televisiva indossa un vestito bianco di lino, perfetto per ogni occasione estiva. L’abito scelto da Barbara D’Urso, infatti, è perfetto sia di giorno che di sera e presenta una gonna ampia e leggera e una parte superiore aderente con taglio in vita, che fasciava le forme perfette della conduttrice televisiva. Il vestito aveva una leggera manica accennata, lo scollo a V, ornato da merletto, e delle balze nella parte inferiore. La gonna dell’abito era arricchita anche da alcuni ricami con disegni vari: fiori, puntini, trasparenze e intagli.

Barbara D’Urso, gli accessori colorati

Barbara D’Urso ha sempre abituato il suo pubblico al suo stile elegante, ma anche originale, studiato e mai banale. Spesso la conduttrice televisiva, infatti, ha abbinato dei look estremamente chic a dettagli colorati e, anche durante la sua vacanza nella famosa isola spagnola, la presentatrice tv non ha perso il suo stile inconfondibile. Barbara D’Urso, infatti, ha abbinato il vestito bianco di lino con degli accessori dal sicuro impatto.

La conduttrice televisiva, infatti, ha indossato tre maxi collane, composte da palline colorate rosse e gialle. La parte finale di uno degli accessori rossi era adornato anche da fili di stoffa in tinta. Barbara D’Urso ha deciso di colorare il suo outfit pure con un bracciale rigido ed evidente, indossato al polso destro. Si trattava di un accessorio composto da diverse palline arancioni.

Barbara D’Urso, durante la sua vacanza a Formentera, si è mostrata in tutta la sua bellezza naturale, scegliendo dei look no-make up. Anche stavolta, infatti, la conduttrice televisiva ha deciso di non utilizzare del trucco né sugli occhi, né sulle labbra. La presentatrice tv, inoltre, ha deciso di non indossare le scarpe, ma di non rinunciare a una perfetta manicure e pedicure effettuata con smalto rosso fuoco.

Secondo le ultime indiscrezioni, Barbara D’Urso potrebbe, ben presto, tornare in televisione ed entrare nel cast dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle.