Maria Elena Boschi ospite in verde, Fagnani e Cuccarini vere belve: i look per il premio a Roma
Sabato 9 maggio si è tenuta, nella suggestiva cornice della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, la XVII edizione del Premio Guido Carli, appuntamento che ogni anno celebra le eccellenze italiane capaci di lasciare un segno non solo nel proprio settore, ma anche nella società. Tra i protagonisti premiati tanti nomi simbolo dell’imprenditoria, dello spettacolo e della cultura italiana tra cui anche Lorella Cuccarini, icona dello spettacolo italiano. Riconoscimenti anche per la giornalista Francesca Fagnani e l’attrice Anna Ferzetti, reduce dai successi de La grazia e Domani interrogo: con loro tante altre celebrities hanno impreziosito il red carpet dell’evento con look glamour e chic. Proprio come quello scelto da Maria Elena Boschi che, per l’occasione, ha indossato una jumpsuit verde bosco dal taglio impeccabile che avvolge la silhouette con naturale eleganza grazie alla costruzione minimal e alla vestibilità fluida che slancia la figura. Il design senza maniche e lo scollo discreto esaltano la semplicità couture del capo, mentre i pantaloni dal fit morbido sfiorano il pavimento creando un effetto che allunga la figura. A spezzare con carattere il monocromo ci pensa il blazer nero portato con disinvoltura sul braccio, dettaglio che aggiunge un tocco metropolitano e contemporaneo.