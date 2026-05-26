Sveva Alviti all’Italia Green Film Festival, il completo mannish è seduzione pura

IPA Sveva Alviti al gala dell’Italia Green Film Festival

All’Italia Green Film Festival Sveva Alviti ha scelto un look che gioca con i codici del guardaroba maschile, ma li trasforma in qualcosa di incredibilmente sensuale e contemporaneo. Nessun abito da diva hollywoodiana, nessuna cascata di paillettes: solo trasparenze calibrate, tagli impeccabili e quell’attitudine chic che rende tutto immediatamente magnetico.

Sveva Alviti punta sul mannish più sensuale della stagione

Il bello del look di Sveva Alviti è che funziona proprio perché non cerca di strafare. Tutto è calibrato con estrema precisione. La camicia nera trasparente, morbida ma strutturata nei dettagli, lasciava intravedere il bustier tono su tono creando un raffinato effetto vedo non vedo. Una scelta rischiosa? Sì, ma gestita con quell’eleganza asciutta che evita immediatamente qualsiasi eccesso.

La costruzione dell’outfit richiama chiaramente il tailoring maschile: il colletto pronunciato, i polsini importanti, il pantalone nero dal taglio morbido e dritto, portato leggermente loose sui fianchi con una cintura in pelle lucida che spezza le trasparenze della parte superiore. Eppure il risultato finale è tutto fuorché rigido. Anzi, c’è una sensualità sotterranea che attraversa ogni elemento del look.

Sveva riesce a prendere il linguaggio del guardaroba mannish — da anni amatissimo sulle passerelle — e a renderlo estremamente femminile. Non attraverso scollature profonde o silhouette aderentissime, ma grazie al contrasto. La leggerezza impalpabile dell’organza nera dialoga con la solidità dei pantaloni sartoriali. La trasparenza incontra la struttura. Il minimalismo incontra la provocazione.

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Il beauty look sleek che rende tutto ancora più sofisticato

A completare il look della Alviti è stato un beauty essenziale ma perfettamente coerente con l’estetica dell’outfit. I capelli erano tirati all’indietro con una riga laterale molto precisa, effetto sleek, quasi da diva anni Novanta. Una scelta che mette completamente al centro il viso e soprattutto la costruzione del look, senza aggiungere elementi superflui.

Il make-up invece seguiva la stessa filosofia minimal chic: pelle luminosa, incarnato caldo e naturale, labbra nude rosate e uno sguardo definito ma mai troppo marcato. Nessun eyeliner grafico, nessuna scelta teatrale. Tutto rimaneva delicato, raffinato, pulito. Ed è proprio questa coerenza tra styling e beauty a far funzionare così bene l’immagine finale.

Anche i gioielli erano ridotti all’essenziale: piccoli orecchini luminosi e una collana tennis sottilissima che illuminava il décolleté senza appesantire il look. Dettagli discreti ma strategici, capaci di dare luce alla palette total black senza interromperne l’armonia.

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Sveva Alviti brilla sul green carpet del Teatro Argentina

Per una serata così simbolica come quella dell’Italia Green Film Festival, Sveva ha scelto un look capace di raccontare perfettamente lo spirito contemporaneo dell’evento. L’attrice è stata tra le ospiti più attese della settima edizione della manifestazione andata in scena al Teatro Argentina di Roma, dove il cinema internazionale si è riunito attorno al tema Return to Human, un invito a ritrovare emozioni autentiche e connessioni reali in un mondo sempre più dominato dall’isolamento digitale.

Sul green carpet, accanto a grandi nomi come Franco Nero, Christian De Sica, Giuliana De Sio e Andrea Roncato, Sveva Alviti ha immediatamente catturato l’attenzione dei fotografi grazie al suo completo mannish nero, sofisticato e sensualissimo. Un look perfettamente in sintonia con l’eleganza essenziale della serata, tra cinema, glamour e riflessioni sociali.