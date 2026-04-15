Stefano De Martino a Sanremo: “Lo stanno aspettando al varco”. L’errore che non può permettersi

IPA Stefano De Martino

Nella carriera di ogni conduttore o conduttrice che si rispetti arriva sempre quel momento in cui fare il “salto”. Per Stefano De Martino, dopo anni e anni di gavetta, quel momento è arrivato: confermato da Carlo Conti in persona come il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival, c’è già tanta curiosità riguardo alla domanda “che Sanremo sarà?”. Giovanni Esposito, suo grande amico e presenza fissa nel cast di Stasera tutto è possibile, ne ha parlato a chiare lettere: “Lo stanno aspettando al varco tutti quanti coi fucili puntati”.

Stefano De Martino a Sanremo, cosa sappiamo finora

Stefano De Martino arriva all’Ariston dopo anni di gavetta televisiva e di programmi costruiti pezzo per pezzo, senza mai tradire la sua identità. Non è un predestinato, anzi, dieci anni fa forse nessuno avrebbe mai potuto “leggere” la parola Sanremo nel suo futuro. Ma è anche vero che questo posto d’onore se lo è meritato, e lo sa bene chi lo segue da tempo, sin dai suoi esordi, e chi lavora al suo fianco, come Giovanni Esposito: “Non lascia niente al caso. È una persona preparatissima, intelligente, che si prepara sempre di più e con dietro una squadra fortissima”.

Il primo Sanremo di De Martino è forse l’appuntamento televisivo più atteso da tempo, perché il conduttore ha una qualità rara: riesce a sembrare a proprio agio ovunque, senza mai perdere il filo. All’Ariston, però, le regole del gioco cambiano e si fanno ben più difficili. Sanremo non perdona gli scivoloni, e chi sale per la prima volta sul palco viene sempre osservato con un occhio meno indulgente.

Esposito non lo nasconde: “Gli stessi che lo stanno aspettando al varco si meraviglieranno dello strepitoso Sanremo che farà”. Una previsione giusta: De Martino ha dimostrato, puntata dopo puntata di ogni suo programma, da Bar Stella a Stasera tutto è possibile, fino ad Affari Tuoi, di saper gestire il caos con una leggerezza che ha in parte una dose di controllo. Ed è esattamente quello che serve sul palco dell’Ariston, nella giusta misura.

Chi potremmo vedere con Stefano De Martino a Sanremo

L’errore che non può permettersi, però, esiste. Portare all’Ariston la stessa energia di Stasera tutto è possibile, quindi il registro scanzonato e il clima da salotto tra amici, sarebbe un rischio enorme. Sanremo ha le sue regole: De Martino lo sa, ed è per questo che dovrà trovare il giusto equilibrio tra la sua identità e le esigenze del Festival.

La verità è che, alla fine, portare Paolantoni, Herbert Ballerina o Esposito all’Ariston, anche solo per una serata o per un cameo, sarebbe una mossa ad alto rischio e ad alto rendimento al contempo. Il pubblico li ama, ma Sanremo è Sanremo: anche lì tutto è possibile, ma in modo diverso. E lo ha detto anche Esposito all’Adnkronos: “Non credo, sarebbe un condizionamento terribile per lui. Poi magari ci inventiamo una formula divertente, chi lo sa. Manca ancora tanto. Magari ci mettiamo col carretto della trippa fuori dall’Ariston per strappargli una risata. Magari un DopoFestival alla Bar Stella, ma dovrebbe esserci Stefano e lui non può”.