Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Il 22 aprile Stasera tutto è possibile riapre i battenti con una puntata speciale intitolata Anche stasera tutto è possibile. Un appuntamento che arriva dopo l’addio dello show per ringraziare il pubblico che ha premiato la trasmissione con ascolti record in questa stagione.

Anche stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 22 aprile

Stasera tutto è possibile, come ben sappiamo, ha salutato i telespettatori la scorsa settimana con una puntata straordinaria. L’ultimo appuntamento con lo show di Stefano De Martino ha conquistato 2.167.000 spettatori, con il 16% di share. Numeri eccezionali che hanno consolidato ancora di più il successo del conduttore e del suo gruppo di lavoro.

Per ringraziare il pubblico dell’affetto dimostrato il cast di Stasera tutto è possibile tornerà in onda idealmente il 22 aprile con una puntata speciale intitolata Anche stasera tutto è possibile. L’appuntamento è alle 21:20 su Rai Due con gli sketch più belli, le battute più divertenti e i momenti che hanno segnato questa stagione.

Rivedremo dunque sullo schermo gli ospiti più amati e soprattutto i pilastri di STEP fra cui Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, ma anche Giovanni Esposito e Peppe Iodice. Il pubblico dunque potrà ridere e divertirsi scoprendo le performance nella Stanza Inclinata, seguire il gioco Rubagallina e Segui il labiale.

Stasera tutto è possibile tornerà?

Dopo l’ultima puntata di Stasera tutto è possibile e lo speciale Anche stasera tutto è possibile, la trasmissione andrà in pausa durante l’estate. Tornerà? Di certo è ancora presto per saperlo anche se Stefano De Martino non ha escluso un ritorno dello show, considerando anche gli ascolti record registrati nella stagione appena terminata.

Probabilmente per scoprire cosa ne sarà del format dovremmo attendere la fine di Sanremo 2027. Per ora infatti De Martino – che è anche nel gruppo di autori di STEP – sembra concentrato al massimo sulla creazione del Festival. Dopo il passaggio di testimone con Carlo Conti avvenuto nel teatro Ariston, il presentatore si è immediatamente messo all’opera come ha raccontato lui stesso ospite di Fabio Fazio.

“Avevo detto di voler fare Sanremo con qualche capello bianco, poi ho capito che è fare Sanremo a farteli venire i capelli bianchi – ha scherzato il conduttore -. La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani un Festival meraviglioso, così come il più brutto di sempre. L’importante sarà lasciare un segno”.

Nel corso della chiacchierata da Fazio, De Martino ha anche rivelato di avere già qualche idea per il cast di Sanremo 2027. “Sul cast e i conduttori ho un’idea nella testa, ne sto parlando con l’azienda. Le cose semplici a volte sono pure le più efficaci”. Secondo alcune indiscrezioni il presentatore vorrebbe portare sul palco dell’Ariston proprio il gruppo di comici di Stasera tutto è possibile con cui il feeling è sempre stato forte.

Per quanto riguarda la co-conduzione invece Stefano avrebbe in mente di chiamare due volti molto amati della tv e due donne con alle spalle lunghe carriere ossia Antonella Clerici e Maria De Filippi.