Artista underground, produttore, voce dark e camaleontica: ecco chi è Lion Ceccah, il lituano che porta all'Eurovision 2026 un brano in sei lingue tra synth-pop e orchestra.

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IPA

Tra le sorprese potenziali dell’Eurovision Song Contest 2026 c’è sicuramente Lion Ceccah. Voce difficile da catalogare, proveniente dal Baltico, che verrà ascoltato il 12 maggio sul palco di Basilea nella prima semifinale. Rappresenta la Lituania con il suo brano Sólo quiero más. Un titolo che sorprende, essendo in spagnolo, ma lui, all’anagrafe Leonas Čereškevičius, di lingue ne ha inserite ben sei in quest’esibizione.

Chi è Lion Ceccah

Alcuni potrebbero essere sorpresi ma, una volta tanto, non parliamo di un artista presente all’Eurovision passato attraverso una “scorciatoia” televisiva. Nessun talent alle sue spalle (come Sal Da Vinci), bensì un nome costruito nella scena underground di Vilnius.

Live notturni, produzioni indipendenti e un’estetica dark che ricorda certe atmosfere di una particolare area di Berlino. Un artista completo, che scrive, produce e cura i propri brani a tutto tondo, dirigendo anche i suoi videoclip.

Rappresenta un caso decisamente isolato nella comunità artistica internazionale, gestendo totalmente da sé la propria immagine, insieme al proprio suono. È tra le voci più originali e misteriose del panorama baltico.

Il suo stile è a metà strada tra dark synth-pop, influenze elettroniche nordiche e trap. La sua voce, poi, si muove tra registri bassi e melodie avvolgenti. I suoi testi parlano di alienazione urbana, relazioni contemporanee e identità. Ben distante da quella che è la retorica del pop da classifica.

Per gli appassionati di Eurovision, il nome non è del tutto nuovo. Nel 2025 Lion Ceccah aveva già partecipato alla selezione lituana con il brano Drobė, piazzandosi al secondo posto. Un’esperienza che lo ha preparato al grande salto di quest’anno.

Sólo quiero más, una canzone in sei lingue

La canzone che la Lituania presenta all’Eurovision è senza dubbio tra i più atipici dell’intera edizione 2026. Come detto, infatti, Sólo quiero más è cantato in sei lingue diverse:

lituano;

inglese;

francese;

spagnolo;

tedesco;

italiano.

Un mosaico che ha un intento ben preciso, sottolineare come l’Europa sia uno spazio unico, privo di confini culturali. Dal punto di vista musicale, il brano è un mashup elettronico-sinfonico. Spazio dunque a sintetizzatori pulsanti che vanno a intrecciarsi con arrangiamenti orchestrali. Un magnifico mix di rimi differenti, ben amalgamati, con un ritornello che è destinato a restare in testa.

Il mondo drag

Non solo un cantante, Lion Ceccah è un performer decisamente eclettico, che vanta un decennio d’esperienza con lo pseudonimo di Alen Chicco. Nel 2017 entra a far parte del mondo drag come performer, tra trucco trasformativo, costumi elaborati e una fantastica concezione visuale.

Non si definisce drag queen in senso stretto, bensì performance artist, rifiutando le etichette tradizionali. A dire il vero, sotto questo aspetto, sarebbe errato anche indicarlo come cantante o ballerino. Una persona ben diversa invece nel quotidiano. Ha infatti dichiarato d’essere un introverso che gira in tuta. Due facce della stessa splendida medaglia.