acasadi Al Bano e Loredana Lecciso, una tenuta da re nel Salento

Al Bano e Loredana Lecciso vivono in una splendida tenuta da 100 ettari a Cellino San Marco, nel Salento, la magione storica del cantante pugliese dove ogni angolo parla di lui, della sua vita e del legame con la sua terra.

A Cellino San Marco la storica magione di Al Bano

Nel parco della sua casa, da lui stesso disegnata, festeggiò il matrimonio con Romina Power. Qui sono nati quattro dei suoi sei figli. E qui continua a vivere con l’attuale compagna, Loredana Lecciso, e con la figlia Jasmine Carrisi e Al Bano Jr.

Fonte: Getty Images

La magione, degna di un re, è arredata in modo tradizionale, con un tocco shabby chic. Gli spazi sono ampi e molto luminosi. I colori predominanti vanno dal bianco al crema, al rosa pallido dei marmi del bagno, corredato da vasca idromassaggio.

A contrastare gli ambienti monocrono, le numerose decorazioni floreali che si trovano in tutte le stanze della casa. Gli arredi sono preziosi: tappeti persiani, lampadari con cristalli pendenti. La casa è immersa in un enorme parco con tanto di laghetto, colline, boschi ed eremi che rendono unico il paesaggio. I cavalli circolano liberamente e nel cuore della magione si trova un ulivo che ha più di 900 anni.

Le radici di Al Bano, che nel 2023 ha compiuto 80 anni, si trovano a Cellino San Marco. Infatti, l’enorme proprietà si estende attorno alla Masseria Cutri Petrizzi che era già di proprietà del bisnonno del cantante.

Il resort da sogno di Al Bano

Indubbiamente Al Bano ha dimostrato grande capacità imprenditoriale, sfruttando al meglio questo angolo di paradiso pugliese, proseguendo una tradizione che va avanti dal XVIII secolo. Nella sua tenuta infatti produce olio e vino di alta qualità. E ha saputo fare dei boschi, giardini e uliveti la degna cornice di un resort di lusso con 50 camere di diversa tipologia immerse nella macchia mediterranea, con piscine, spa, cantine esclusive, ristorante e l’hotel Felicità (un nome evidentemente evocativo).

La casa di famiglia di Al Bano

La villa Carrisi, caratterizzata da un’architettura storica con balconi e terrazze panoramiche, è il luogo in cui si sono svolti gli eventi più importanti della famiglia di Al Bano. Quasi tutti i compleanni sono stati festeggiati lì. Ed è il luogo in cui spesso si riuniscono tutti i suoi figli, sia quelli nati dal matrimonio con Romina che quelli avuti con Loredana Leccino. Non solo, ex moglie e attuale compagna sono riuscite a convivere sotto questo tetto, anche se solo in occasioni speciali