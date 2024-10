Fonte: IPA Nicola Porro

Ci tiene compagnia tutte le settimane con Quarta Repubblica ma Nicola Porro, nato a Roma il 27 settembre 1969 da una famiglia pugliese, ha un background accademico in Economia, ottenuto presso l’Università La Sapienza di Roma, ha intrapreso una brillante carriera che lo ha portato a diventare vicedirettore del quotidiano Il Giornale e a trasformare in un appuntamento fisso la sua rassegna stampa quotidiana online, la Zuppa di Porro, caratterizzata da un tono ironico e pungente. La sua vita personale e professionale è quindi divisa tra le due principali città italiane, Roma e Milano: Nicola Porro è proprietario di abitazioni in entrambe le località, riflettendo il suo legame con entrambe le metropoli. Vediamo come sono fatte queste case e che ruolo giocano nella vita del giornalista.

La casa di Nicola Porro a Milano

La casa di Milano è quella dove Nicola Porro trascorre gran parte del suo tempo, soprattutto per motivi professionali. La vita frenetica del giornalista trova una base operativa proprio in questa dimora meneghina, che spesso diventa il palcoscenico delle sue dirette social. Infatti, i suoi follower hanno avuto modo di scoprire diversi angoli della casa grazie ai video e alle fotografie che Porro condivide sui suoi profili.

Uno degli elementi distintivi della casa milanese è la libreria ben fornita, che appare frequentemente come sfondo nelle sue trasmissioni social. Questo elemento riflette la sua passione per la lettura e la cultura, un tratto essenziale per un giornalista del suo calibro. Un altro dettaglio che cattura l’attenzione è il soffitto a volta con i mattoni a vista, una scelta architettonica che richiama lo stile classico-industriale, diffuso nelle ristrutturazioni delle case milanesi. Questo tipo di soffitto non solo aggiunge carattere all’ambiente, ma crea anche una sensazione di spazio e apertura.

Porro ha anche una veranda nella sua casa di Milano, un angolo intimo da cui può ammirare i palazzi circostanti della città. Questo spazio offre un respiro dalla frenesia del centro cittadino e rappresenta un’oasi di tranquillità dove il giornalista può riflettere e rilassarsi tra un impegno lavorativo e l’altro. Milano, con la sua vivace scena culturale e professionale, rappresenta per Porro un punto focale della sua attività giornalistica, e la casa riflette in pieno il suo stile di vita dinamico.

La casa a Roma

Oltre alla residenza milanese, Nicola Porro possiede anche una casa nella sua città natale, Roma. Situata in una delle zone più rappresentative della Capitale, quella del Circo Massimo, la casa romana ha un fascino particolare che mescola elementi tradizionali con un tocco moderno. Dai post sui suoi profili social, si possono notare alcuni dettagli degli interni, come le finestre ad arco, che richiamano lo stile classico romano e creano un legame visivo con la storia millenaria della città.

Un altro aspetto che emerge dagli scorci della sua casa romana è il pavimento in parquet, che aggiunge calore e eleganza agli ambienti. L’atmosfera della casa è quindi accogliente e sofisticata, un rifugio perfetto per una figura come Porro che, pur vivendo una vita pubblica molto esposta, ama mantenere un senso di intimità e riservatezza nella sua sfera privata. La scelta di vivere in una zona come il Circo Massimo, non solo centrale ma ricca di storia, sembra rispecchiare il legame profondo che Porro ha con Roma, città che rappresenta le sue radici familiari e culturali.

L’azienda agricola di Andria

Oltre alle sue residenze a Roma e Milano, Nicola Porro gestisce un’azienda agricola di famiglia ad Andria, in Puglia. Questa tenuta rappresenta un ulteriore aspetto della sua vita, meno conosciuto rispetto alla sua attività mediatica, ma altrettanto importante. L’azienda agricola è un luogo in cui Porro può ritrovare il contatto con le sue origini pugliesi, trascorrendo del tempo libero con la sua famiglia e dedicandosi alla gestione della tenuta.

Questo angolo di Puglia è una sorta di rifugio lontano dalla vita frenetica delle città, dove Porro può rigenerarsi e rimanere in contatto con la natura. Non è raro che vi trascorra lunghi periodi, bilanciando così la sua vita tra il nord e il sud Italia. La tenuta agricola è un luogo che rappresenta non solo il legame con la sua famiglia, ma anche la sua passione per la terra e la tradizione.