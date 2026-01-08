Sanremo 2026, Nicola Savino svela chi lo accompagna al DopoFestival

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Nicola Savino conduce il DopoFestival di Sanremo 2026

Manca sempre meno alla settimana musicale più amata d’Italia. Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e si iniziano a delineare i dettagli più succulenti della kermesse.

Dopo aver annunciato i nomi dei cantanti in gara, è tempo di scoprire i volti di coloro che prendono parte agli eventi che vorticano attorno alle serate in scena al Teatro Ariston. Uno di questi è il DopoFestival, quest’anno condotto da Nicola Savino, che in un’intervista ha svelato chi altro lo accompagnerà.

I conduttori del “DopoFestival” accanto a Nicola Savino

Tempo di grandi annunci che promettono serate di musica ed euforia quelli che Carlo Conti sta piano piano regalando al pubblico del Festival di Sanremo 2026. Con la kermesse alle porte, si iniziano a delineare gli ultimi dettagli in merito al cast che accompagnerà il Festival al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio.

E tra i nomi che mancavano all’appello, oltre a quello dei possibili co-conduttori e co-conduttrici accanto al direttore artistico, anche quelli legati al DopoFestival, l’appuntamento a notte fonda che tira le somme di ogni serata.

A fare chiarezza arriva Nicola Savino, conduttore ufficiale, che in un’intervista per La Repubblica ha annunciato chi è stato scelto per condividere con lui il viaggio nottambulo nella kermesse.

Con lui vedremo Enrico Cremonesi, che ha già preso parte a Sanremo Giovani nella Commissione Musicale, e il comico Federico Basso.

Ma non solo: ci sarà anche Aurora Leone, giovane comica che fa parte del gruppo dei The Jackal. “Lei è del 1999 ed è un fenomeno. Abbiamo fatto insieme Il giovane Old, il programma più bello” ha raccontato Savino.

Un percorso che Savino, assieme ai suoi compagni, ha intenzione di portare avanti con la stessa determinazione di un evento sportivo: “Per me il DopoFestival è un dopo partita, lo vedo in termini sportivi. Dopo un match vuoi sentire l’allenatore, i giornalisti che fanno domande. Il bello è commentare”.

“Sanremo 2026”, gli annunci di Carlo Conti

Archiviato l’annuncio del cast del DopoFestival, restano ancora da scoprire i nomi degli ospiti, dei co-conduttori e delle co-conduttrici che Carlo Conti ha scelto di avere accanto sul palco del Teatro Ariston. L’attesa, però, potrebbe davvero essere pochissima.

Lunedì 12 gennaio, durante il Tg1 delle ore 20, il direttore artistico è pronto a svelare maggiori dettagli. Per il momento, però, alcuni nomi sono ormai certi: i 30 Big in gara, le Nuove Proposte, ma anche l’ospite fisso dal palco della nave: Max Pezzali.

Per il PrimaFestival, invece, vedremo Ema Stokholma, Manola Moslehi e Carolina Rey, mentre il conduttore di Suzuki Stage è Daniele Battaglia, sul palco di piazza Colombo. Grande ritorno, poi, per Gianluca Gazzoli: il conduttore di Sanremo Giovani approda sul palco dell’Ariston dopo aver portato avanti il contest che ha aperto le porte delle Nuove Proposte ai giovani talenti.

Il quadro di Sanremo 2026 sembra quindi definirsi sempre di più tra conferme ufficiali e annunci attesi. E mentre Carlo Conti si prepara a svelare gli ultimi nomi, l’attenzione resta alta su un Festival che promette di far parlare di sé anche lontano dal palco.

