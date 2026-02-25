Le anticipazioni della seconda serata di Sanremo 2026

È tutto pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026: le anticipazioni, chi si esibisce stasera, i co-conduttori e gli ospiti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Carlo Conti e Laura Pausini

La prima serata del Festival di Sanremo è andata: la conduzione secca e serrata di Carlo Conti l’ha fatta da padrona – non senza qualche scivolone – controbilanciata da quella di Laura Pausini, che è riuscita a ritagliarsi il suo spazio con qualche battuta qua e là. Adesso i riflettori sono tutti puntati sulla seconda serata: il 25 febbraio salgono sul palco metà dei Big in gara, insieme alle “Nuove Proposte”, presentate da Gianluca Gazzoli.

Sanremo 2026, le anticipazioni della seconda serata

Secondo appuntamento per il Festival di Sanremo 2026: sul palco del teatro Ariston, ovviamente, ritroviamo il padrone di casa Carlo Conti insieme alla co-conduttrice Laura Pausini. Dopo il debutto di ieri sera, nel corso del quale abbiamo visto esibirsi tutti e 30 Big in gara, stasera sul palco dell’Ariston sono solo metà degli artisti a cantare il proprio inedito.

E mentre nella prima serata del Festival di Sanremo a giudicare i cantanti c’erano la giuria della Sala Stampa, Tv e Web, nella seconda entra in gioco il voto del pubblico, insieme a quello della Giuria delle Radio. Anche questa sera vengono comunicate solo le prime cinque posizioni, senza però sapere l’ordine di piazzamento.

La prima serata si è conclusa con l’annuncio della top 5: tre donne nella cinquina fortunata, ovvero Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, affiancate da Fulminacci e dal duo Fedez-Masini.

Oltre ai Big in gara c’è anche spazio per le “Nuove Proposte” Angelica Bove, Blind, El Ma & Soniko, Mazzariello e Nicolò Filippucci. Presentati da Gianluca Gazzoli, i quattro artisti si esibiscono in due sfide dirette. I due più votati (da Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio) di ciascuna sfida va in finale: il vincitore verrà annunciato nel corso della terza serata del Festival.

Gli ospiti e i co-conduttori

La seconda serata della kermesse musicale vede Carlo Conti e Laura Pausini affiancati da Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. Il cantante, già protagonista di recente nella cerimonia conclusiva di Milano-Cortina 2026, si esibisce sulle note di 16 marzo: ci si aspetta un duetto con la cantante romagnola, visto il loro recente lavoro discografico.

Grande attesa anche per il duo Pilar Fogliati e Lillo, che potrebbero regalare qualche perla comica nel corso della serata. Al Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibisce Bresh. E ancora dalla nave Costa Toscana torna Max Pezzali con la sua seconda performance.

La diretta su Rai 1 prende il via alle 20.40, subito dopo il PrimaFestival, con Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi in collegamento per raccontare aneddoti sul backstage, curiosità e anticipazioni della serata. L’appuntamento del 25 febbraio è più snello rispetto alla prima serata, perché sul palco salgono 15 Big oltre alle Nuove Proposte. La chiusura è prevista intorno all’1.15 di notte.

Il DopoFestival condotto da Nicola Savino — con Aurora Leone dei The Jackal e Federico Basso — inizia subito dopo, dal Teatro del Casinò di Sanremo.