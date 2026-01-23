Sanremo 2026, Patty Pravo canta Opera. Testo e di cosa parla la canzone

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Patty Pravo porta "Opera" a Sanremo 2026: di cosa parla

Patty Pravo a Sanremo è una presenza che attraversa il tempo. Con alle spalle dieci partecipazioni, il palco dell’Ariston è uno spazio che ha accompagnato gran parte della sua carriera con canzoni iconiche, ritorni inattesi e continue trasformazioni artistiche.

Una carriera, la sua, lunga e stratificata, che l’ha resa una delle figure più libere e riconoscibili della musica italiana. A Sanremo 2026 torna ancora una volta tra i Big con Opera, una canzone che si inserisce in questa storia senza nostalgia e che celebra tutta la bellezza dell’essere umano.

Patty Pravo, cosa canta al “Festival di Sanremo 2026”

Dieci presenze al Festival e la stessa voglia di tornare a cantare su uno dei palchi più amati della musica italiana. Per Patty Pravo, Sanremo 2026 passa da Opera, una canzone che mette al centro l’unicità dell’essere umano e il valore di ciò che rende ogni persona irripetibile.

Dal debutto all’Ariston fino ai brani diventati simbolo come La spada nel cuore, Per una bambola, E dimmi che non vuoi morire e Cieli immensi, Sanremo ha accompagnato molte delle sue trasformazioni più significative.

Con Opera, Patty Pravo torna a raccontare le persone come qualcosa di unico e irripetibile. Un’idea che nasce da un’immagine quasi onirica, come ha spiegato lei stessa davanti a Carlo Conti: “Nata da un sogno. Parla dell’unicità di tutti noi in questo mondo. Perché noi siamo opere d’arte uniche”.

Portare questa canzone sul palco dell’Ariston, dopo tanti anni di Festival vissuti in prima persona, è una scelta che guarda più all’interiorità che alla celebrazione. Un gesto che parla di accettazione, di amore per sé e di consapevolezza: “Io porto questa canzone a Sanremo perché mi fa molto piacere e poi dopo tutti questi anni di Sanremo voglio portare una possibilità, un amore per noi stessi. Unicità e arte. Speriamo sia carino il tutto”.

Del testo, Patty Pravo svela anche una parola chiave, Musa: una piccola anticipazione che diventa simbolo del brano e del suo significato più profondo. Un richiamo all’ispirazione, all’arte e a quella spinta creativa che, ancora oggi, continua ad accompagnare il suo percorso e a trovare spazio sul palco di Sanremo.

Patty Pravo, il testo di “Opera”

In aggiornamento: testo disponibile a partire dal giorno di pubblicazione ufficiale