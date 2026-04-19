GF Vip, Nicolò Brigante confessa tutto dopo l’addio e le lacrime

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nicolò Brigante si racconta dopo la scelta di lasciare il Grande Fratello Vip. Una decisione combattuta, arrivata dopo un periodo particolarmente complesso e carico di tensioni.

Perché Nicolò Brigante ha lasciato il GF Vip

Poco prima della puntata in diretta con Ilary Blasi, Nicolò Brigante aveva lasciato intendere il suo malessere, svelando di non reggere più la pressione psicologica e la necessità di fare i conti con alcune fragilità. A pesare anche l’uscita di Blu Barbara Prezia, concorrente con cui aveva creato un fortissimo legame durante il reality.

“Io sono arrivato qui, ho deciso di partecipare per superare i miei limiti. Mi fa stare male è vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non ho un carattere fortissimo, ma la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero. Non riesco a dormire bene la notte, quindi le energie sono sempre meno. – aveva confessato Nicolò alla conduttrice, parlando delle sue difficoltà -. Mi manca tanto la famiglia, quello che viviamo qui è tutto amplificato. Io ho uno stato di ansia, questo mi fa stare male. Non riesco a vivere qui, vedo tutto nero e non ho certezze”.

Poi l’incontro con la madre e la sorella, arrivate per dargli coraggio. Un abbraccio che però era servito a poco e aveva spinto il concorrente ad abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip. “Preferisco uscire e stare con la mia famiglia – aveva detto, prendendo la sua decisione definitiva -. Spero di non deludere nessuno, questo è un gioco: è bello fino a quando ti diverti, io non sto trovando lo spirito giusto”.

Il concorrente aveva poi salutato a distanza i compagni d’avventura, uscendo fuori dalla porta rossa per riabbracciare la sua famiglia.

Le parole di Nicolò dopo l’addio

Terminata l’avventura del Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha parlato della sua scelta su Instagram, tornando sui social dopo un lungo periodo d’assenza.

“Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle – ha rivelato l’ex tronista di Uomini e Donne -. Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni. Ho sbagliato, ho imparato, sono cresciuto. Grazie a chi mi ha sostenuto, a chi ha creduto in me, a chi mi ha fatto arrivare anche solo un messaggio o un pensiero. Adesso si riparte, a modo mio”.

Le liti al GF Vip

Nel frattempo le tensioni al Grande Fratello Vip non sembrano destinate a placarsi e le liti sono all’ordine del giorno nella casa. L’elezione di Antonella Elia come prima finalista ha creato non poco scompiglio nel reality, in particolare Paola Caruso non ha digerito questa notizia, dando vita ad un duro scontro con la collega.

“Tutte le mie cellule stanno impazzendo – ha sbottato la Caruso -. Una donna violenta che usa le mani va in finale? Ma il pubblico come ha potuto votare per quella?! Sono avvelenata! Non va bene che questa è in finale, è schifoso, è vergognoso”

“Non voglio stare qui con quest’animale, quella violenta, psicopatica – ha aggiunto -. Non voglio percepire la sua negatività, la sua psicopatia. Io me ne vado a casa da mio figlio, ma cosa sto a fare qui?! Non esiste al mondo, io esco. Quella è una pazza vera, io sono sconvolta, voglio andarmene davvero”.