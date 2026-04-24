Grande Fratello Vip, anticipazioni del 24 aprile: arriva a sorpresa il ciclone Valeria Marini

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Valeria Marini

Torna questa sera, venerdì 24 aprile, uno dei talent show che da sempre catalizza l’attenzione del pubblico televisivo per le sue dinamiche particolari: il Grande Fratello Vip. Ancora una volta le telecamere attive 24 ore su 24 porteranno i telespettatori all’interno della Casa più spiata d’Italia guidata da Ilary Blasi, sotto lo sguardo attento delle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Dopo l’annuncio della prima finalista di questa edizione, che è Antonella Elia, il clima continua ad essere elettrico con dinamiche sempre più definite e strategie in continua evoluzione. Questa sera il momento clou sarà segnato da una nuova eliminazione mentre in nomination ci sono due concorrenti, in uno scontro diretto decisivo: Alessandra Mussolini e Marco Berry. Chi di loro dovrà abbandonare il gioco?

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 24 aprile

Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più incandescente e la puntata del 24 aprile promette scintille: l’annuncio di Antonella Elia prima finalista dell’edizione 2026 del reality ha spiazzato un po’ tutti tranne la diretta interessata che, interpellata da Ilary Blasi durante la puntata di mercoledì 22 aprile, si è dichiarata “più serena che mai, quasi in estasi”.

La dodicesima puntata dunque porterà con sé un nuovo televoto che non avrà conseguenze immediate sull’eliminazione. Il pubblico, infatti, sarà chiamato a scegliere il proprio concorrente preferito da salvare e il meno votato finirà automaticamente al televoto successivo, affiancando Paola Caruso già in nomination.

Secondo gli ultimi sondaggi, la situazione appare piuttosto chiara con Alessandra Mussolini che domina con circa il 70% delle preferenze, distaccando nettamente Marco Berry, fermo al 30%.

Nel frattempo si attende anche la “vendetta” di Paola Caruso che nell’ultima puntata è stata oggetto di uno scherzo ben congegnato: subito dopo averla accolta in studio nel corso dell’undicesima diretta, Ilary Blasi ha rivelato alla showgirl, ormai convinta di essere stata eliminata dopo aver perso al televoto, di essere invece al centro di uno scherzo: in gioco non c’era l’uscita dalla Casa, ma la nomination per la prossima eliminazione.

Un dettaglio fondamentale che, però, gli altri concorrenti non conoscono ancora. Questa sera Paola farà il suo ritorno, tra lo stupore generale e le reazioni che si preannunciano tutt’altro che unanimi. D’altronde lei stessa ha già promesso vendetta, dunque ne vedremo delle belle.

Inoltre durante la serata ci sarà un’incursione a sorpresa di Ilary Blasi all’interno della Casa per comunicare ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione. Ma non sarà l’unico colpo di scena della serata: Alessandra Mussolini e Paola Caruso verranno chiamate nella stanza dei segreti dove scopriranno un’informazione riservata da custodire, ovvero l’arrivo inaspettato di Valeria Marini.

Gli aerei arrivati sulla Casa del GF Vip

Nelle ultime ore i concorrenti del GF Vip sono stati distratti anche da un altro evento: una serie di aerei che hanno solcato il cielo, lasciandoli con lo sguardo rivolto all’insù nel tentativo di leggerne i messaggi. Il primo striscione era dedicato interamente a Raul Dumitras, con la scritta: “Ciò che 6 ti rende unico raumires”.

A seguire, altri due messaggi hanno sorvolato il giardino, questa volta rivolti a ex protagonisti del reality: “Noi x due come voi #blunico”, per Blu Barbara Prezia e Nicolò Brigante, e “Lo scopriremo solo vivendo #ibinic”, dedicato a Ibiza Altea e Nicolò. Frasi che richiamano chiaramente i rapporti nati all’interno del programma, tra complicità, affinità e storie ancora tutte da scrivere.

I messaggi più diretti però hanno avuto come protagonisti Raul e Lucia Ilardo. Prima lo striscione “Raul e Lucia: real royal couple”, poi “RA-L-worth a shot #raucia”: due frasi che hanno acceso l’atmosfera nella Casa e fatto crollare Lucia in lacrime.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda su Canale5 il 24 aprile, dalle 21.20 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il programma vivrà naturalmente anche sui social, alimentato dalle clip con gli highlights della puntata e dai commenti dei fan che seguiranno l’hashtag ufficiale. La puntata sarà visibile in contemporanea anche su Mediaset Infinity dove rimarrà fruibile anche nei giorni successivi. Inoltre è sempre attiva 24 ore su 24 su Mediaset Extra la diretta dalla Casa mentre non mancano neanche le finestre quotidiane su Canale 5, dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio, e su Italia 1, all’ora di pranzo e in access prime time.