Tante grida in questa puntata del Grande Fratello Vip, tra noci di cocco lanciate, accuse e un'imitazione karaoke di Paola e Chiara da denuncia

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Anno dopo anno, il Grande Fratello vede il limite della decenza e si diverte a superarlo. Una tattica che porta ascolti? Niente affatto, a quanto pare. Si tratta però ancora della strategia primaria per il reality, al di là delle rivoluzioni paventate da Pier Silvio Berlusconi. Uno show che inizia con delle vere noci di cocco da lanciare liberamente, che finiscono poi, com’era prevedibile, nelle vicinanze e contro il corpo di una concorrente, mira a fare dell’eccesso e del volgare la propria cifra stilistica.

Paola Caruso contro Antonella Elia. Voto: 0

Grida, grida e ancora grida fin dai primi minuti dal Grande Fratello Vip, che di fatto si apre con una raccolta degli highlights del quasi esaurimento di Paola Caruso che, usando le sue stesse parole, stava impazzendo dopo aver scoperto che Antonella Elia era la prima finalista.

Le ha gridato di tutto, ha raggiunto vette che hanno preoccupato addirittura Alessandra Mussolini, il che è tutto dire. Il passare dei giorni non l’ha calmata affatto, considerando il duro sfogo in diretta. La Elia non aspettava altro, con Ilary Blasi che le ha fornito addirittura un trono dal quale lanciare noci di cocco. Una sorta di Donkey Kong col caschetto che, in assenza di barili, fa di necessità virtù e ne lancia ben due, con forza, contro la rivale. In studio si ride, la Caruso minaccia di andar via (dalla stanza, mica dal gioco) e la conduttrice finge di redarguire. Esempio: 0, intrattenimento: 0, fastidio: “oltre 9000!” (cit. Vegeta).

Signora, Todaro, signoraaaaa. Voto: 5

“C’è talmente carenza di maschio in quella Casa, che Todaro va a ruba”, chiosa Selvaggia Lucarelli su una delle questioni settimanali. Todaro va via come il pane al mercato. Francesca Manzini ha tentato di monopolizzare Raimondo, il che ha avuto un effetto quasi miracoloso.

Abbiamo visto Volpe, Mussolini ed Elia schierate le une di fianco alle altre. Unite in confessionale e nelle strategie in Casa, così da marcare il territorio e dimostrare all’altra inquilina che il ballerino dev’essere condiviso.

Sfioramenti, balli sensuali e sfioramenti, il tutto dinanzi a una basita Manzini, che in questo scenario interpreta quasi la fidanzata gelosa. Una compagna però all’estero c’è e si chiama Giorgia Gagliano, che si ringrazia per aver evitato la classica scenata in Casa, con apparizioni ripetute e freeze imbarazzanti.

Todaro e Mussolini: african love. Voto: 2

“Raimondo è anche un po’ tuo? E vattelo a prendere”, dice Ilary Blasi dopo aver mandato in onda la clip di un confessionale della Mussolini. In quei minuti parlava di una danza tribale oliata, colma di sensualità e colpi di bacino.

Ecco, in un mix di improvvisazione, prese e tanta voglia di toccare, la coreografia viene realizzata ed è la simulazione di un amplesso. Potevamo farne a meno? Ovviamente. Ilary Blasi però se la ride di gusto, come per le noci di cocco, e allora forse gli sbagliati siamo noi.

Tutti contro Francesca Manzini. Voto: 5

Non sembra aver fatto del bene alla reputazione di Francesca Manzini questa partecipazione al GF Vip. È tra le persone più criticate ma, a differenza di Alessandra Mussolini, non sembra in grado di restare in piedi.

Una grande autostima mascherata con una finta fragilità, ecco l’analisi di Selvaggia Lucarelli. Lei, di fatto, non nega e spiega di sentirsi al pari di Todaro in quanto ballerina di danza del ventre, che studia da 7 anni.

In settimana, però, ha fatto la maestrina e dato lezioni con annesse polemiche alle donne della Casa. “Sembra la danza delle tette, non del ventre”, dice la Mussolini. Lo scontro è totale ma lei non ha orecchie per nessuno, se non per Todaro. Le accuse nei suoi confronti però sono varie e, ormai, vanno avanti da settimane. Cachet a parte, le sarà convenuto superare la porta rossa?

“Paola e Chiara, denunciatele”. Voto: 6

La combo imitazione e karaoke di Paola Caruso e Alessandra Mussolini, che per l’occasione sono diventate Paola e Chiara, è la prima forma d’intrattenimento accettabile della serata. Ciò vuol dire che sia bella televisione? Per nulla, ma almeno non si respira un clima violento.

Tutti ridono di gusto, ai loro danni, e le grida di Paola Caruso stavolta fanno sorridere. Il miglior commento alla tremenda esibizione è quello di Ilary Blasi: “Non so se Paola e Chiara Iezzi in questo momento ci stanno guardando, siete autorizzate a denunciare. Fatelo adesso, io sono con voi”.

Il quadrilatero no, non l’avevo considerato. Voto: 5

Ilaria sostiene di indossare più profumi, quelli da giorno e quelli da sera. Il riferimento è all’interesse per Renato e Raul. Baci a entrambi, carezze e avvicinamenti. Il tutto al fine di un minimo interesse destato nel pubblico.

In studio c’è chi è infastidito da tutto questo, come Blu (e non solo), mentre in Casa va in scena lo scontro tra Renato a Alessandra Mussolini, quarta ruota del carro. Lui la ritiene la “suocera” che rovina l’atmosfera, “fa la pesante”, e tenta di mettere un po’ tutti contro tutti a caccia di polemiche inutili.

Spoiler “eliminazione”. Voto: 4

Forse il GF è l’unico programma a non preparare sorprese per il pubblico, bensì unicamente per i concorrenti. Così Ilary Blasi annuncia fin da subito che l’eliminazione sarà finta ma, promette, farà credere fino all’ultimo alle tre in nomination che dovranno effettivamente uscire.

Ora immaginate se Costantino svelasse tutti i contenuti delle buste nere dalla prima all’ultima puntata, riservando la sorpresa unicamente ai concorrenti. Avrebbe il minimo senso? Eppure questa è la via intrapresa, e così zero twist d’emozioni quando Paola Caruso viene fatta fuori dal pubblico e spedita nel monolocale.