Grande Fratello Vip, Francesca Manzini vuole aiutare Paola Caruso con bonifici e collette

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Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy GF Vip, Francesca Manzini e Paola Caruso

Cambio di rotta al Grande Fratello Vip 2026. Dopo le tensioni delle scorse settimane, ora Francesca Manzini vorrebbe aiutare economicamente Paola Caruso. La situazione complicata della soubrette calabrese col figlio Michelino ha spinto la comica a pensare addirittura di lasciare il reality show di Ilary Blasi per sostenere la bionda coinquilina. Non solo: la comica è intenzionata anche a contribuire attivamente con bonifici e collette.

GF Vip, Francesca Manzini vuole aiutare economicamente Paola Caruso

Nella Casa del Grande Fratello Vip Francesca Manzini continua a far parlare di sé, questa volta per delle dichiarazioni su Paola Caruso. La comica e imitatrice ripete da diversi giorni di voler sostenere concretamente la coinquilina anche una volta terminata l’esperienza televisiva: ha parlato apertamente di bonifici, regali e persino di una colletta benefica.

Al centro della questione c’è la complessa situazione familiare di Paola Caruso, che più volte ha raccontato ai compagni di avventura le difficoltà economiche e personali legate alla salute del figlio Michele. Il bambino, nato nel 2019, quando aveva appena tre anni ha subito una grave lesione permanente al nervo sciatico a causa di un’iniezione sbagliata effettuata durante una vacanza a Sharm el-Sheikh.

Una vicenda dolorosa che ha profondamente segnato la vita della showgirl, costretta ad affrontare cure molto costose e continue spese mediche. Solo poche settimane fa, la stessa Caruso aveva spiegato di essere entrata nella Casa proprio per garantire un futuro migliore al figlio e per riuscire ad affrontare tutte le necessità sanitarie.

Francesca Manzini, toccata dalla storia della coinquilina, ha deciso di esporsi pubblicamente e di promettere il suo sostegno, suscitando però anche qualche perplessità tra il pubblico e gli stessi concorrenti.

“Se dovesse uscire Paola, vorrei immolarmi al posto suo. Tanto manca una settimana. Non mi interessa, così lei si prende più soldi ed esco io”, ha dichiarato la Manzini durante una conversazione in giardino con gli altri gieffini.

Un’uscita che ha immediatamente generato reazioni contrastanti. Raimondo Todaro, presente al momento della conversazione, ha risposto con maggiore pragmatismo, facendo notare che il regolamento del reality non prevede la sostituzione di un concorrente eliminato.

Il ballerino ha suggerito una soluzione più concreta: “Rimani tu, poi quando esci le fai un bel bonifico”. Un consiglio che la Manzini ha accolto, confermando che l’intenzione di aiutare concretamente Paola resta comunque una priorità.

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“Questo a prescindere lo farò”, ha assicurato Francesca, sottolineando come la situazione della Caruso sia particolarmente delicata. Secondo la gieffina, Paola si troverebbe ad affrontare tutto quasi da sola, anche se Todaro ha precisato che l’attuale compagno Fabio (Talin, ndr) le starebbe comunque vicino e contribuirebbe in diverse spese quotidiane.

Secondo quanto raccontato da Raimondo, infatti, l’uomo avrebbe già aiutato la showgirl con cifre importanti, tra cui 18 mila euro per un intervento al seno e spese elevate per la vita quotidiana.

“Fabio l’aiuta in tante cose. Magari non paga le cose al figlio, ma se già le ha fatto risparmiare 18.000 euro per l’intervento al seno e 5.000 euro al mese di ristoranti. Sono spese a cui lei altrimenti dovrebbe pensare da sola. Lui l’aiuta, il suo lo fa, anzi, più di quanto dovrebbe. Guarda che è bravo questo. Il tuo ragionamento è sbagliato, perché se lei esce è perché alla gente non è piaciuta, mentre tu forse hai più possibilità di andare avanti e così potresti aiutarla di più”

La proposta di Francesca Manzini e la risposta di Paola Caruso

Nonostante le precisazioni, Francesca Manzini ha continuato a ribadire la propria volontà di aiutare Paola Caruso, arrivando persino a proporre una colletta benefica tra i protagonisti del reality show di Ilary Blasi.

“Quando usciamo potremmo fare una colletta benefica, una cosa sentita. Io ho già in mente di aiutarla, io ho il cuore così”, ha proposto.

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La Manzini ne ha poi parlato direttamente con Paola e con Alessandra Mussolini. Ha dunque annunciato di voler fare dei cadeau alla coinquilina e di volerle pagare una spesa ben precisa, legata alle cure del figlio Michele.

“Senza pena o tenerezze, io ci sarò. Voglio dare dei sostegni, voglio fare dei cadeau. Quella cosa te la sistemo, te l’ho promesso”, ha detto.

La Mussolini è rimasta spiazzata mentre la Caruso si è limitata a ringraziare: “Grazie amore. Quella cosa vediamo se riusciamo a farla, adesso a maggio c’è la cosa dell’America in primis“. Il riferimento è alle probabili nuove cure e visite specialistiche che Michele dovrà affrontare per risolvere una volta per tutte il suo problema di salute.

E il pubblico invece come ha reagito? Se da un lato il gesto di Francesca è stato letto da molti come sincero e generoso, dall’altro non sono mancate le critiche. In tanti si chiedono se fosse davvero necessario rendere pubblici bonifici, regali e collette, trasformando un aiuto personale in un argomento da show.