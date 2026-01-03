Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Paola Caruso è fidanzata: chi è Fabio Talin

Sono stati mesi difficili per Paola Caruso, reduce da un matrimonio annullato a poche settimane dal sì. La showgirl è però pronta a voltare pagina. Ha infatti dato inizio al 2026 con un’immagine che sa di rinascita.

Uno scatto condiviso sui social e una frase che lascia poco spazio ai dubbi. Al suo fianco un uomo fino a oggi rimasto lontano dai riflettori. Il suo nome è Fabio Talin e, secondo molti, sarebbe ufficialmente il suo nuovo compagno.

Matrimonio annullato e addio a Gianmarco

Paola Caruso è tra gli ospiti fissi, o quasi, di Verissimo. A Silvia Toffanin ha raccontato le varie fasi della riabilitazione di suo figlio, e le tante sofferenze private, tra lutti e pene d’amore. Lo scorso maggio aveva spiazzato tutti, annunciando d’aver annullato il matrimonio con Gianmarco, l’uomo che avrebbe dovuto sposare il luglio seguente.

Un racconto duro, nel corso del quale aveva parlato apertamente di “relazione a quattro”. Il tutto scoperto dopo due anni d’amore e progetti condivisi: “Ho investito due anni della mia vita e ho scoperto cose che mi hanno lasciata basita”.

In pratica il suo ex compagno non aveva mai interrotto i propri rapporti con la madre di suo figlio e, in maniera inattesa, il padre di suo figlio Michele. Una rete di rapporti che l’ha spinta a provare disgusto, prendendo una decisione drastica.

A pesare enormemente anche il fatto d’aver dovuto vivere in solitudine una fase estremamente delicata, quella dell’operazione di suo figlio negli Stati Uniti. Da lì la rottura definitiva.

Chi è Fabio Talin

Sono trascorsi molti mesi da quell’intervista e la vita di Paola Caruso è cambiata nuovamente. Sembra finalmente tornata a sorridere. A Capodanno ha infatti scelto di condividere uno scatto al fianco di Fabio Talin.

La caption ha lasciato pochi dubbi: “Mai avrei pensato di iniziare questo 2026 insieme a te”. Nessuna conferma ufficiale ma quest’immagine è abbastanza esplicativa, un po’ come quella pubblicata da Damiano David, che ha di fatto annunciato il suo matrimonio con Dove Cameron.

Fabio Talin è un imprenditore che vive tra l’Italia e la Svizzera, in particolare a Saint Moritz. Oggi è amministratore delegato di Truestar Group, società attiva nel settore dei servizi aeroportuali, ma ha un passato interessante. È stato infatti pilota automobilistico.

Ben distante dal mondo dello spettacolo, è una figura riservata, in grado forse di garantire a Paola Caruso la tranquillità di cui ha tanto bisogno. Si sarebbero conosciuti in un contesto intimo e protetto, in vacanza sulla neve. Per ora la showgirl preferisce non sbilanciarsi, ma una cosa è certa: dopo il dolore e le delusioni, sembra pronta a concedersi una nuova possibilità. Con più consapevolezza, meno illusioni e la voglia di ricominciare davvero.

