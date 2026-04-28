GF Vip, Paola Caruso rivela: “Mi hanno detto di creare il caos”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Non c’è pace al Grande Fratello Vip dove polemiche e liti sono ormai all’ordine del giorno. I colpi di scena infatti non mancano fra l’ingresso nella casa di Valeria Marini e la mancata eliminazione di Paola Caruso.

Il ritorno al GF Vip di Paola Caruso nel caos

La concorrente infatti era stata data per eliminata, sino a quando non è comparsa a sorpresa dopo essere rimasta nascosta nel monolocale. Il ritorno in casa di Paola Caruso è stato piuttosto esplosivo, la concorrente infatti non ha risparmiato frecciatine e attacchi ai compagni d’avventura con un atteggiamento che è stato definito da molti come “sopra le righe”. “E ora sono affari vostri, la leonessa è tornata. Vi mando a casa uno a uno”, aveva gridato la Caruso.

Il suo atteggiamento ha causato la dura reazione di Francesca Manzini che in giardino ha criticato la scelta di Paola di ritornare in gioco con questo spirito così aggressivo.

“Ho detto a Marco aiutala a calmarla e io poi gli ho detto ‘ma ti rendi conto di come è entrata?’ – ha svelato l’imitatrice -. E anche lui ha detto che hai sbagliato. A me l’ha detto che eri stata fuori controllo un’altra volta. Per me dovevi entrare e dire ‘signori sono di nuovo qui’ e saresti stata una signora come sai essere”.

A quel punto Paola ha spiegato che sarebbe stato qualcuno a chiederle di comportarsi in questo modo una volta rientrata nella casa, provocando il caos. “Non potevo fare diversamente, quindi è inutile che continuate su sta roba – ha rivelato -. Mi hanno detto di entrare così, mica potevo entrare serena, dovevo creare un po’ di caos. Se uno mi conosce un po’”.

“Hanno voluto creare il caos”, ha poi aggiunto la Manzini.

La lite Antonella Elia-Valeria Marini

Come se non bastasse, l’ingresso di Valeria Marini nella casa ha già minato l’equilibrio piuttosto precario esistente nel reality. Lo scontro con Antonella Elia, sua eterna rivale, è stato inevitabile e sin dalle primissime ore le showgirl si sono date battaglia.

“Io voglio discutere? Come faccio a discutere con una che ha il vuoto cosmico intorno? Adoro mostrarti la mia antipatia e il mio disprezzo”, ha attaccato la Elia. La replica di Valeria Marini è arrivata immediatamente: “Non essere offensiva, perché metti carne su carne. Tu superi i limiti. Che cattiveria, tanto ti torna tutta indietro la cattiveria. Vade retro Satana”, ha tuonato.

“Inizi con le maledizioni? L’altra volta mi hai sbattuto in faccia un rosario. La prossima volta mi metterà addosso un crocifisso”, ha tuonato la Elia.

“Non offendere! Offendendo le persone qui, offendi il pubblico, la gente che ci guarda – ha risposto Valeria Marini -. Tu hai già esagerato e io ho preso provvedimenti, ora continui ad aggiungere cose a quelle che hai già detto in passato. Sei anacronistica, hai fatto il tuo tempo“.

“La tua sola presenza qui è offensiva – ha concluso la Elia -. Questa è proprio cretina… Vediamo quando tirerà fuori il crocifisso. Una religiosa che fa i gesti delle croci con le mani dicendo ‘vade retro Satana’”.