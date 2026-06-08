Stefano De Martino penalizzato, come cambia la programmazione di Affari Tuoi coi Mondiali

IPA Stefano De Martino

Brutte notizie per i fan di Stefano De Martino, almeno per le prossime settimane. Affari Tuoi, il game show dell’Access Prime Time di Rai 1 che da mesi macina ascolti record sfida dopo sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, deve fare i conti con i Mondiali di calcio 2026. La competizione, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, arriva in chiaro proprio su Rai1, e così il palinsesto della rete ammiraglia è costretto a un rimescolamento importante. E a farne le spese sarà soprattutto il conduttore, che in diverse serate dovrà cedere il passo al pallone.

Come cambia la programmazione di Affari Tuoi durante i Mondiali

Ogni volta che una partita del Mondiale sarà trasmessa alle 21.00 su Rai 1, Affari Tuoi salterà il consueto appuntamento nell’Access Prime Time. La fascia pre-serale, infatti, è occupata dal pre-partita, in onda a partire dalle 20.35. Dopo il fischio finale, invece, spazio a Notti Mondiali.

Per quanto riguarda i diritti della Rai, sono trentacinque le partite che vengono mandate in onda e naturalmente molte sono previste in prima serata. Le date già confermate in cui Affari Tuoi non sarà trasmesso sono diverse: si parte l’11 giugno con Messico-Sud Africa, si prosegue il 12 con Canada-Bosnia Erzegovina, il 15 con Belgio-Egitto, il 16 con Francia-Senegal, il 18 con Svizzera-Bosnia Erzegovina, il 19 con USA-Australia, il 24 con Svizzera-Canada e il 26 con Norvegia-Francia. Un calendario fitto, che nelle fasi a eliminazione diretta potrebbe riservare ulteriori “buchi” nel palinsesto del game show.

Nulla di nuovo sotto il sole, considerando che già sabato 7 giugno Rai 1 ha trasmesso l’amichevole Grecia-Italia al posto della consueta puntata di Affari Tuoi. Una programmazione che ha confermato la linea della rete: quando c’è la Nazionale o il Mondiale, il calcio ha la precedenza. E del resto sempre il calcio ha stoppato anche Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna, in una delle rarissime occasioni in cui il conduttore si è fermato. Per il resto, la tv non andrà in vacanza tanto presto in estate, considerando che entrambi i game show andranno avanti (Affari Tuoi fino a luglio).

Stefano De Martino, un’estate dedicata al lavoro

Paradossalmente, le settimane di “pausa forzata” dall’Access Prime Time potrebbero rivelarsi utili per Stefano De Martino, che è nel pieno della fase organizzativa di Sanremo 2027: il Festival lo vedrà per la prima volta nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Un doppio incarico che richiede mesi di lavoro preparatorio e che, stando alle dichiarazioni del direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Williams Di Liberatore, è già entrato nella sua fase operativa. Regolamento, struttura della kermesse, prime valutazioni: la macchina è partita e De Martino è al centro di tutto.

Insomma, per De Martino l’estate 2026 sarà tutt’altro che una vacanza. Tra le puntate di Affari Tuoi da incastrare tra una partita e l’altra e i preparativi di Sanremo, il conduttore dovrà gestire un’agenda da equilibrista. Ma se c’è una cosa che ha dimostrato in questi anni è proprio questa: saper tenere più piatti contemporaneamente senza farne cadere nessuno. I Mondiali, in fondo, durano poco più di un mese. Sanremo, invece, è ancora lontano.