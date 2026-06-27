Stefano De Martino riammesso su Rai 1: torna Affari Tuoi stasera

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Stefano De Martino

I Campionati Mondiali di calio stanno a dir poco rivoluzionando il palinsesto Rai. E, a risentirne particolarmente, sono soprattutto Stefano De Martino e il suo Affari tuoi. Tuttavia, dopo la pausa forzata per lasciare spazio al match tra Norvegia e Francia, il celebre gioco dei pacchi tornerà sul piccolo schermo sabato 27 giugno con il consueto appuntamento.

Il ritorno di Stefano De Martino in Rai

Buone notizie per i fan di Stefano De Martino: dopo lo stop a causa delle partite di calcio della Coppa del Mondo, Affari Tuoi torna in onda il 27 giugno alle ore 20.35. Come di consueto, il conduttore accompagnerà gli spettatori nell’avvincente gara dei pacchi fino alle 21.35, per poi lasciare spazio a Paola Ferrari per il pre-partita di Croazia-Ghana.

Negli ultimi giorni, la messa in onda del programma ha subito diverse variazioni, e continuerà a subirne in vista di importanti match dei Campionati Mondiali di Calcio. Domenica 28 giugno, infatti, lo show si fermerà di nuovo per il match Sudafrica – Canada, la prima partita dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Il programma andrà invece regolarmente in onda il 29 e 30 giugno.

Affari Tuoi, il calendario della messa in onda

Sin dall’inizio della Coppa del Mondo di Calcio, la Rai si è vista costretta a modificare il proprio palinsesto per poter dare spazio ai match più attesi della competizione. A risentire delle variazioni, sono stati soprattutto i format della fascia access time o in prima serata, tra cui Affari Tuoi. Il programma condotto da Stefano De Martino non è infatti andato in onda lunedì 22 giugno, mercoledì 24 e venerdì 26 giugno, permettendo all’eterno rivale La Ruota della Fortuna di approfittare in termini di share della sua programmazione a singhiozzo.

Gran parte degli appassionate di quiz show, infatti, si è sintonizzata su Canale 5 nella scorsa settimana, facendo perdere preziosi punti di audience a Stefano De Martino nelle serate della messa in onda di martedì 23 e giovedì 25 giugno.

Il calendario di Affari Tuoi dell’estate

La programmazione di Affari Tuoi continuerà ad andare a singhiozzo anche per le prossime settimane. Ecco quale sarà il calendario della messa in onda dello show:

Sabato 27 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Domenica 28 giugno: Affari Tuoi non va in onda (Sudafrica-Canada su Rai1)

Affari Tuoi non va in onda (Sudafrica-Canada su Rai1) Lunedì 29 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Martedì 30 giugno: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Mercoedì 1 luglio: Affari Tuoi va in onda

Affari Tuoi va in onda Giovedì 2 luglio: Affari Tuoi non va in onda (partita da definire)

Affari Tuoi non va in onda (partita da definire) Venerdì 3 luglio: Affari Tuoi non va in onda (partita da definire)

Lo stop estivo per Stefano De Martino è invece fissato per il 19 luglio, data in cui è prevista anche la finale dei Campionati del Mondo di Calcio. Affari Tuoi passerà il testimone a L’Eredità summer Edition con Marco Liorni. Diverso il discorso per Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna: il game show di Canale 5 non andrà in pausa, continuando la programmazione anche nei mesi di luglio e agosto. Una scelta coraggiosa da parte di Mediaset, che sembra voler puntare molto sul format anche alla luce della crescita degli ascolti registrati dall’inizio dell’estate.