Mary di Danimarca, troppi soldi a Re Frederik. I 40mila euro dello scandalo

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IPA I reali di Danimarca

La monarchia danese torna al centro del dibattito pubblico dopo un errore amministrativo che ha portato all’erogazione di circa 40 mila euro non dovuti a Re Frederik e sua madre, la Regina emerita Margherita.

Un episodio che, pur ricondotto dalle autorità a una svista tecnica, ha alimentato nuove polemiche sulla gestione delle risorse destinate alla Casa Reale, già finita negli ultimi anni sotto i riflettori per una serie di vicende che hanno inciso negativamente sull’immagine dell’istituzione.

Il caso emerge in un contesto particolarmente delicato. Dall’ascesa al trono del marito di Mary di Danimarca, avvenuta nel gennaio 2024 dopo l’abdicazione della madre, la famiglia reale è stata più volte oggetto di attenzione mediatica.

Alle tensioni legate alla riorganizzazione della monarchia si sono aggiunte le indiscrezioni sulla presunta vicinanza del sovrano all’imprenditrice messicana Genoveva Casanova, una vicenda che aveva suscitato ampio dibattito anche oltre i confini danesi.

Senza dimenticare le voci su eccessi, lussi superflui e sprechi. L’ultimo episodio, anche se di natura esclusivamente amministrativa, riporta l’attenzione sul tema della trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche destinate alla monarchia.

Una questione particolarmente sentita in un momento segnato dalle difficoltà economiche e dall’aumento della spesa pubblica in molti Paesi europei.

L’errore nei conti pubblici della monarchia danese

Secondo quanto ricostruito dalle autorità danesi, l’eccesso di denaro versato alla famiglia reale sarebbe il risultato di un errore nel ricalcolo dell’assegno destinato ai membri della monarchia dopo il cambio di sovrano.

In particolare, non sarebbe stato applicato correttamente il cosiddetto “indice tecnico modificato”, il parametro utilizzato per aggiornare le retribuzioni dei dipendenti pubblici e, di conseguenza, anche le dotazioni economiche della Casa Reale.

La correzione del meccanismo, introdotta soltanto nell’aprile del 2026 con oltre un anno di ritardo, avrebbe determinato un accredito superiore al dovuto per un importo complessivo di circa 40 mila euro.

La vicenda è stata resa pubblica dalla stampa danese e ha spinto il governo a fornire chiarimenti. La prima ministra Mette Frederiksen ha definito quanto accaduto un “errore deplorevole”, assicurando che saranno adottate tutte le misure necessarie per correggere la situazione e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

Restituzione delle somme e richiesta di maggiore trasparenza

Dopo la ricostruzione dell’accaduto, il governo ha confermato che le somme percepite in eccesso dovranno essere integralmente restituite. Il rimborso sarà formalizzato entro la fine dell’anno, chiudendo così una vicenda che, almeno sul piano contabile, appare destinata a trovare una rapida soluzione.

Sul piano politico e istituzionale, invece, il caso continua ad alimentare il confronto sull’opportunità di rafforzare i controlli relativi ai finanziamenti destinati alla monarchia. Pur non essendo emersi elementi che facciano pensare a responsabilità dirette da parte di Re Frederik o sua madre Margherita, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla necessità di garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

In Danimarca, dove la monarchia continua a godere di un buon consenso popolare grazie anche alla presenza di Mary, la vicenda rappresenta soprattutto un banco di prova per la credibilità delle istituzioni. Un errore amministrativo, ma anche un richiamo alla necessità di mantenere elevati standard di controllo in un ambito particolarmente sensibile agli occhi dell’opinione pubblica.