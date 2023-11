Fonte: IPA Genoveva Casanova, presunta amante di Federico di Danimarca

Scandalo a corte. Il futuro re di Danimarca, il principe Federico – (a quanto pare non così felicemente) sposato con Mary – è stato beccato in compagnia di una bella bionda. Il figlio della regina Margherita è finito sulla copertina della rivista spagnola Lecturas a braccetto con un’ex modella di origini messicane, ben conosciuta nel jet set spagnolo. E le foto lasciano molto spazio all’immaginazione…

Genoveva Casanova, l’amante di Federico di Danimarca?

“ESCLUSIVA! Genoveva Casanova e Frederik di Danimarca, insieme. La copertina dell’anno. Le fotografie di cui tutti parlano” così lancia il proprio scoop la rivista spagnola Lecturas, pubblicando in esclusiva gli scatti rubati del futuro re in compagnia della socialite messicana 47enne. In copertina, la coppia sorridente e a braccetto, ripresa da lontano e lievemente sfocata. Le foto, insomma, non riprendono nessun gesto davvero compromettente, ma il gossip parla di un vero tradimento.

Pare infatti che, senza alcuna ragione istituzionale, Federico di Danimarca sia volato a Madrid in una toccata e fuga di appena dodici ore. Ore tutte trascorse in compagnia dell’affascinante Genoveva, che lo ha portato a spasso per gli angoli più romantici e suggestivi della capitale spagnola. I due avrebbero poi cenato nel ristorante tipico El Corral de la Morería, godendosi uno spettacolo di flamenco nascosti dietro un separé. Ma ciò che è più grave, almeno stando a quanto riporta il tabloid, è che pare che il principe abbia trascorso la notte a casa di Casanova.

Se non un vero tradimento, di certo un brutto smacco per la principessa ereditaria Mary Donaldson, consorte di Federico da 19 anni e madre dei suoi 4 figli. Nessuna risposta da parte sua, solo un comunicato della casa reale danese: “Da anni manteniamo la politica di non commentare né confermare alcun dettaglio relativo a questioni private. Inoltre, vorremmo sottolineare il nostro impegno nel rispettare la privacy dei membri della famiglia reale, compreso il principe ereditario”.

Chi è Genoveva Casanova

Genoveva Casanova è nata in Messico 47 anni fa, ma è ormai di pianta stabile a Madrid, in Spagna. Nella terra del flamenco ci è arrivata grazie al matrimonio con il duca campione olimpico Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart, con cui è stata insieme per anni – seppur il matrimonio celebrato nel 2005 sia finito solo due anni dopo – e da cui ha avuto due figli: Luis e Amina.

In passato Casanova è stata una rinomata modella, oggi è una donna mondana con ottimi ganci nella nobilità europea e una spiccata passione per l’arte. E pare sia stata proprio l’arte ad essere galeotta. La donna, dice la rivista Hola!, avrebbe sostituito un amico di Federico di Danimarca – ammalatosi di Covid – come Cicerone alla mostra di Madrid Picasso, il sacro e il profano al Museo Nazionale Thyssen-Bornemisza.

Tutto qui, insomma, solo una gitarella tra conoscenti dice lei che, proprio ai microfoni di Hola! Ha dichiarato: “Nego categoricamente le affermazioni che suggeriscono una relazione romantica tra me e il principe”. In un comunicato ufficiale, Casanova ribadisce: “Qualsiasi affermazione di questo tipo non solo è completamente falsa ma distorce anche i fatti in modo malizioso”.

Per questo motivo, così come riportato sul suo profilo Instagram, la donna ha scelto di procedere per vie legali contro la rivista che ha diffuso gli scatti, per proteggere il “diritto all’onore, alla verità e alla privacy”. Nel frattempo, c’è già chi la paragona all’algida Corinna zu Sayn-Wittgenstein, storica amante di re Juan Carlos.