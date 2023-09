Mary di Danimarca, una ‘regina di stile’

Non solo una donna empatica e sensibile, ma anche una vera e propria icona di stile: Mary di Danimarca è una delle regine più amate del Vecchio Continente, e nel corso delle celebrazioni del Flag Day ci ha letteralmente conquistati. Prima, ha sfoggiato un look impeccabile sotto tutti i punti di vista; poi, non ha esitato a mostrare il suo lato più umano e commosso durante la parata per i soldati caduti in battaglia.