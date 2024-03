Mary di Danimarca, rivelato l’incredibile “salario” della Regina

Fonte: IPA Mary di Danimarca

Non è solo una delle sovrane più amate del Vecchio Continente, ma probabilmente anche una delle più ricche: Mary di Danimarca ha infatti guadagnato nell’ultimo anno una cifra da capogiro. Che pare addirittura destinata a crescere. A rendere noto il “salario” della sovrana, è un report del Danish Palace.

Mary di Danimarca: il suo “salario” da capogiro

Non sarà particolarmente fortunata in amore, vista la presunta infedeltà del marito Frederik, ma da un punto di vista finanziario le cose per Mary di Danimarca vanno decisamente a gonfie vele. Secondo un report pubblicato dal Danish Palace, la sovrana e il suo consorte avrebbero guadagnato nell’ultimo anno ben 2 milioni di dollari (oltre 1 milione e 800mila euro) portando a compimento i propri doveri reali.

Di questi, circa 323,000 dollari (300.945 euro) sarebbero stati riservati alla stessa Regina, mentre la maggior parte del ricavato sarebbe stato utilizzato per coprire i costi relativi allo staff e agli alloggi della coppia reale. Una cifra di assoluto rispetto, che pare addirittura destinata a crescere nel 2024: il metro di paragone è infatti la Regina Margrethe, che nel 2023 ha ricevuto 8.4 milioni di dollari (oltre 7 milioni e 700mila euro), di cui 5.7 riservati alla sua persona.

Mary di Danimarca, cosa potrebbe cambiare

A differenza dei membri della Royal Family inglese, i sovrani di Danimarca non sono tenuti a pagare le tasse. Tuttavia, il governo danese avrebbe intenzione di modificare qualcosa nel sistema di retribuzione alla Famiglia Reale, così da renderlo più trasparente al popolo: l’obiettivo è quello di indicare espressamente quanti soldi saranno spesi per lo staff e gli alloggi reali, e quanti invece finiranno direttamente nelle tasche di Re e Regina.

A portare a questa decisione, c’è probabilmente anche una recente notizia che ha in parte turbato l’opinione pubblica: Mary e Frederik hanno infatti messo in affitto il loro resort in Svizzera sulla piattaforma AirBnB ad una cifra di 20,000 dollari per settimana. Una somma stellare, che si va quindi ad aggiungere ai guadagni tutt’altro che modesti dei due.

Mary di Danimarca, la Regina più amata

Paragonata da molti a Kate Middleton per la provenienza borghese e l’impeccabile stile, Mary è diventata Regina di Danimarca lo scorso gennaio, dopo l’abdicazione di Margrethe. Nata in Australia il il 5 febbraio 1972, Mary Donaldson (questo il suo nome all’anagrafe) conobbe il Principe Frederik di Danimarca durante i Giochi Olimpici di Sydney 2000: fu amore a prima vista, e i due convolarono a nozze nel 2004. Dall’unione sono nati quattro figli: Christian, Isabella, Vincent e Josephine.

Impegnata in numerose cause filantropiche e vicinissima al popolo danese, Mary ha comunque dovuto affrontare anche momenti non proprio semplici. Lo scorso inverno si è infatti parlato di un presunto tradimento di suo marito Frederik, che avrebbe profondamente ferito l’allora Principessa. Pare addirittura che questo scandalo abbia in parte convinto Margrethe ad abdicare, così da scongiurare una possibile crisi coniugale tra suo figlio e la moglie.

Una mossa rivelatasi vincente solo in parte: se da un lato, infatti, Mary osserva in modo impeccabile i suoi doveri di Regina, dall’altro non si sono placati i pettegolezzi sul Re che, secondo i bene informati, sarebbe spesso tornato in Spagna per far visita alla sua presunta amante.