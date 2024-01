Jane, chi è la sorella maggiore di Mary di Danimarca

Mary di Danimarca può contare sulla sorella Jane. Maggiore d’età, vive in Australia, ma in occasione dell’incoronazione del 14 gennaio 2024 la donna è accorsa per dare tutto il suo supporto alla nuova famiglia sul trono di Danimarca. Una riconferma dopo le nozze della coppia, avvenuta nel 2004, occasione nella quale Jane, insieme all’altra sorella, Patricia, ricoprirono il ruolo di damigelle d’onore di Mary.

Chi è Jane, sorella di Mary di Danimarca

Re Frederik X e la Regina Mary possono veramente contare sul supporto della loro famiglia. In particolare al fianco della nuova consorte reale, c’è la sorella maggiore, Jane. arrivata appositamente dall’Australia per l’occasione. La famiglia della prima regina australiana della storia (altro primato della royal family danese) non è mai mancata nelle occasioni importanti; Jane e l’altra sorella, Patricia, furono le damigelle d’onore di Mary in occasione delle nozze con Frederik, nel 2004.

La cognata della principessa ereditaria Mary, la principessa Marie, e i suoi figli potrebbero non essere presenti all’ascesa al trono danese di lei e del principe ereditario Frederik domenica, ma la futura regina sarà senza dubbio confortata dal fatto che sua sorella sarà lì per sostenerla. suo. Secondo i media locali, la sorella di Mary di Danimarca, Jane Stephens, sarà presente per assistere all’importante cerimonia. Il primo cambio di monarca in 52 anni avrà luogo dopo che la regina regnante, Margrethe II, ha annunciato la sua scioccante abdicazione per motivi di salute nel suo discorso di Capodanno.

