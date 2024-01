Federico e Mary di Danimarca, chi sono i loro quattro figli

Fonte: IPA Prince Frederik, Princess Mary of Denmark, Prince Christian, Princess Isabella, Prince Vincent e Princess Josephine

Mary di Danimarca diventerà, presto, Regina del paese scandinavo. Il passaggio di potere, infatti, è previsto per il prossimo 14 gennaio 2024, momento in cui diventerà effettiva l’abdicazione al trono della Regina Margrethe II, annunciata prima della fine dell’anno. La futura Regina di Danimarca salirà al trono accanto al marito Frederik, erede al trono danese. Con loro, saranno ancora di più sotto i riflettori di tutto il mondo, i quattro figli e Principi ereditari.

La coppia reale, infatti, si è sposata nel maggio del 2024 e dal loro amore sono nati ben quattro figli. Il maggiore, Christian è il futuro erede al trono danese e ha fatto già parlare di sé per una presunta liason amorosa con una principessa italiana. Gli altri tre figli della coppia, la Principessa Isabella, il Principe Vincent e la Principessa Josephine sono, invece, un po’ meno conosciuti al pubblico internazionale.

Christian di Danimarca, il diciottenne erede al trono danese

La Principessa Mary e il Principe Frederik saranno, presto, al comando della casa reale danese. La futura Regina e il consorte si sono conosciuti in un pub di Sidney, terra natia della futura prima donna di Danimarca. Mary Donaldson, infatti, è molto amata in due diversi paesi ed è già Regina di stile per i suoi outfit impeccabili e, spesso, riciclati.

Molto amato anche in Australia, il prossimo in linea di successione al trono danese è il Principe Christian, primogenito della coppia reale. Il ragazzo è nato il 15 ottobre 2015 al Rigshospitalet di Copenhagen. Il suo arrivo è stato salutato con grande felicità sia dal popolo danese, che da molti australiani, che vedono in Mary Donaldson, una rappresentante dello charme della loro terra nel mondo.

Il bimbo, appena nato, ha dovuto seguire un trattamento speciale per l’ittero neonatale. Il suo nome completo, Christian Valdemar Henri John, nasconde due particolarità. Innanzitutto la scelta del Christian deriva da una lunga tradizione danese. Infatti, sembra che, i re del paese scandinavo alternino il nome Frederik a Christian. Il Principe, quindi, è pienamente in linea con la tradizione regale del suo paese. Un altro dei suoi nomi, l’ultimo, John, invece, è un’omaggio della Principessa Mary al padre, che porta, proprio, questo nome.

Il Principe ha da poco compiuto diciott’anni e ha potuto festeggiare con una grande festa, che ha avuto luogo a palazzo. Christian di Danimarca, in occasione del suo giorno speciale, ha anche avuto il privilegio di salutare il pubblico dal balcone del castello. L’erede al trono ha già conseguito la patente di guida.

Nel 2012, a soli sei anni, il Principe ha preso parte al suo primo impegno reale ufficiale, in coppia con la nonna, la Regina Margrethe II. Christian è il primo reale danese ad aver frequentato la scuola materna e un istituto elementare pubblico, la Tranegårdskolen a Hellerup. A maggio 2024, il Principe finirà il suo percorso di studi. L’erede al trono danese è già al centro del gossip internazionale per il suo discusso legame con la Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie.

Principessa Isabella di Danimarca

Mary di Danimarca e il Principe Frederik hanno dato alla luce ben 4 figli, due maschi e due femmine. La prima bambina della coppia è la Principessa Isabella, nata il 21 aprile 2007 nello stesso ospedale del fratello. L’esponente della casa reale danese è la prima Principessa nata nel suolo del paese scandinavo dopo 60 anni.

Il nome completo della Principessa è Isabella Henrietta Ingrid Margrethe ed è pieno di diversi significati. Henrietta, infatti, è il nome della nonna materna, mentre Margrethe di quella paterna. Anche Ingrid, però, ha un senso specifico. Era, infatti, il nome della bisnonna della Principessa.

Il primo impegno ufficiale della Principessa è arrivato nel 2015, quando battezzò un traghetto all’età di otto anni. Isabella di Danimarca ha frequentato, come il fratello, la scuola pubblica. La ragazza è sempre più somigliante alla mamma e, in occasione della sua Cresima, la Principessa ha anche rubato l’outfit dall’armadio della futura Regina.

I Principi Vincent e Josephine

L’amore che lega Mary e Frederik di Danimarca, ultimamente messo in dubbio da alcuni scandali, è stato arricchito dall’arrivo anche di una coppia di gemelli. Dopo il Principe Christian e la Principessa Isabella, Mary di Danimarca ha dato alla luce a un’altra femminuccia e un altro maschietto. Si tratta dei Principi Vincent e Josephine. I due esponenti della casa reale danese sono nati l’8 gennaio 2011. Il più grande dei due è Vincent, arrivato 26 minuti prima della sorella.

Il Principino si chiama, in realtà, Vincent Frederik Minik, riprendendo il nome del padre e del nonna. La Principessa ha molti nomi: Josephine Sophia Ivalo Mathilda. L’ultimo nome della piccola è un omaggio alla terra natia della futura Regina di Danimarca. I nomi Minik e Ivalo sono degli omaggi, invece, alla Groenlandia.

Visto che il battesimo è stato celebrato lo stesso giorno, Josephine non ha potuto indossare l’abito tradizionale della casa reale danese per quest’occasione, qualcosa che non succedeva da secoli. I due Principini reali frequentano la scuola pubblica e sono molto amati per le loro foto con gli outfit coordinati.