Mary di Danimarca: segreti e significato dell’abito scelto per l’incoronazione

Fonte: IPA

Regale e angelica. Così è apparsa Mary di Danimarca all’incoronazione del marito Federico dopo l’abdicazione della suocera Margherita. La nuova Regina consorte ha optato per un look sofisticato ma ricco di significati profondi. L’ex consulente finanziaria nata in Tasmania nel 1972 è da sempre un’icona di stile ed eleganza, tanto che è finita sulla copertina di Vogue Australia ben due volte (nel 2004 e nel 2016). E anche in questa occasione così speciale non ha tradito le aspettative, scegliendo una creazione della stilista danese Soeren Le Schmidt.

L’abito di Mary di Danimarca all’incoronazione di Re Federico X

Affacciata sul balcone del Palazzo Amalienborg di Copenaghen, davanti ad una folla di oltre 100mila persone, Mary si è mostrata decisamente eterea in un candido abito della 35enne Soeren Le Schmidt. Una designer molto apprezzata dalla nuova sovrana, tanto da scegliere un abito di Le Schmidt pure per l’incoronazione a Londra di Carlo III. Per uno dei giorni più importanti della sua vita Mary ha voluto un vestito regale e moderno. Linea aderente, tra le preferite di Mary, e maniche lunghe.

E poi ancora: un orlo lungo, delicate pieghe su tutta la gonna e una cintura, dove è stata appuntata una preziosa spilla con un omaggio piuttosto sentito. Mary è rimasta fedele a se stessa per un evento unico nel suo genere: da sempre la 51enne adora sfoggiare outfit monocromatici e attillati. Ma osservando più attentamente il look della Regina Mary è impossibile non notare i colori della bandiera danese, ovvero il bianco e il rosso. Di bianco è l’abito mentre si possono trovare tracce della seconda tonalità nei rubini firmati Ruby Parure.

Per molti il bianco è associato all’abito da sposa: il 2024 segna il ventesimo anniversario di matrimonio di Mary e Federico ma in questo caso il significato è ben diverso. Il white è uno dei colori delle suffragette, movimento di emancipazione femminile: pertanto simboleggia integrità e moralità. Per questo spesso viene scelto da reali di tutto il mondo nelle occasioni speciali.

Basti pensare a Kate Middleton, Principessa del Galles, che si è vestita di bianco per partecipare all’incoronazione del suocero, Re Carlo III. Ha così dimostrato che è la scelta più consona per una royal moderna ma allo stesso tempo rispettosa della tradizione. Un pensiero condiviso da Mary di Danimarca, che più volte è stata definita la Kate Middleton di Copenaghen.

Tornando all’abito di Mary non va dimenticato l’accessorio più importante che rimarca questo outfit pieno di valore: la spilla, circondata da perle e diamanti, che rappresenta un’illustrazione della suocera Margherita, costretta ad abdicare dopo 52 anni di regno per via di alcuni problemi di salute (anche se i più pettegoli assicurano che la scelta sia stata compiuta per salvare il matrimonio del figlio, paparazzato in Spagna con un’ex modella messicana).

Altra piccola curiosità: perché Mary e Federico non hanno indossato abbaglianti corone d’oro? Il motivo è presto detto: sebbene la monarchia danese sia in possesso di diversi gioielli preziosi i componenti della famiglia reale non vedono l’incoronazione come qualcosa di eccessivo, dove vantarsi del lusso e del prestigio, ma solo come una semplice formalità.

La famiglia reale danese è notoriamente “più rilassata” rispetto ad alcune controparti europee: i suoi membri vengono spesso visti camminare tranquillamente in pubblico e sono impegnati in numerose attività di beneficenza.