Mary di Danimarca, Regina senza incoronazione: le disposizioni di Palazzo

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca, primi look da Regina per i ricevimenti del nuovo anno

Il prossimo 14 gennaio Mary di Danimarca e suo marito Federico di Danimarca diventeranno Regina consorte e Re, ma per loro non ci sarà nessuna cerimonia di incoronazione, come quella di Carlo e Camilla cui abbiamo assistito lo scorso maggio.

Federico e Mary di Danimarca, perché non avranno un’incoronazione

Mary e Federico di Danimarca saliranno al trono con una semplice proclamazione, prevista il 14 gennaio presso il Palazzo di Christiansborg, a seguito della quale Federico sarà conosciuto come Federico X di Danimarca e Mary come Regina consorte, in concomitanza con l’abdicazione di Margherita II.

Dunque, per i futuri Sovrani non ci sarà nessuna cerimonia religiosa, come accade invece in quasi tutte le Monarchie, ma solo l’annuncio sul balcone del Palazzo da parte del Primo Ministro danese. Si tratta di una consuetudine in atto dal 1900. Anche la Regina Margherita, 83 anni, fu creata Monarca in una proclamazione simile il 14 gennaio 1972, in seguito alla morte di suo padre, il Re Federico IX.

In passato anche i Monarchi danesi venivano incoronati con un funzione religiosa almeno fino al 1660, poi erano semplicemente unti, ma non più incoronati, fino al 1849 quando la Danimarca è diventata una Monarchia costituzionale. E dal 1900 i nuovi Sovrani sono proclamati dal Primo Ministro.

Perché la Regina Margherita ha abdicato

La Regina Margherita ha annunciato di lasciare il trono al primogenito nel corso del suo 52esimo anno di regno. Durante il discorso di capodanno, che ha sorpreso tutti, ha spiegato che i gravi problemi da salute, una difficile operazione alla schiena subita nel febbraio 2023, l’hanno fatta riflettere sull’opportunità di passare la corona a Federico. E così ha deciso di fare a 83 anni.

Le condizioni di salute sono state presentate come la motivazione ufficiale della sua abdicazione, anche se esperti in questioni reali hanno sottolineato come il gesto di Margherita II possa essere interpretato come il tentativo di salvare il matrimonio tra suo figlio e Mary di Danimarca che pare fosse andato in crisi a seguito di un presunto tradimento del futuro Re.

Re e Regine che hanno abdicato negli ultimi anni

In Europa Margherita non è l’unica Sovrana che in tempi recenti ha deciso di abdicare. Il caso più noto è quello dello zio di Elisabetta II, Edoardo VIII, che rinunciò al trono per amore di Wallis Simpson.

Più recentemente nel 2013 Beatrice ha lasciato la Corona dei Paesi Bassi al figlio Guglielmo Alessandro. Mentre nel 2014 Juan Carlos ha abdicato a seguito di scandali che lo hanno travolto in favore di suo figlio Felipe e della nuora Letizia di Spagna. Alberto del Belgio abdicò nel 2013 ufficialmente per motivi di salute, ma anche perché la scultrice Delphine Boël intendeva trascinarlo in tribunale per dimostrare con un test del DNA che era sua figlia.