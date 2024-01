Mary di Danimarca: tacchi, piume e top. Primo evento da Regina senza inchino

Mary di Danimarca si presenta in Parlamento da Regina con un look blu e tacchi a spillo sotto la neve. Finalmente non deve più inchinarsi davanti alla suocera

Prima uscita pubblica da Regina per Mary di Danimarca ed è tutto diverso che non ha più dovuto fare la riverenza a sua suocera, la Regina madre Margherita. Mary e suo marito Federico, il nuovo Re, si sono recati nella sede del Parlamento per celebrare l’avvicendamento sul trono, in quello che è stato il loro primo impegno da Sovrani.

Sua Maestà si è presentata all’appuntamento istituzionale vestita di blu, il colore royal per eccellenza, optando però per un look all’insegna della sobrietà, riciclando diversi accessori. E invece di inchinarsi, ha baciato sulla guancia l’ex Regina.

Fonte: Getty Images

Dopo la cerimonia di abdicazione di Margherita II e la proclamazione del nuovo Re di Danimarca con una cerimonia solenne, ma non con un’incoronazione, Federico e Mary si sono recati nella sede del Parlamento, insieme al Principe ereditario Christian, primo atto formale del nuovo regno.

Mary di Danimarca, primo abito da Regina riciclato

Mary di Danimarca ha scelto di indossare un completo blu, il colore della regalità, spesso indossato per le cerimonie più formali. Il look della nuova Regina era composto da una giacca-top con chiusura incrociata, firmata Birgit Hallstein Couture, e da una gonna a campana lunga fino ai polpacci, di Ole Yde. Sua Maestà aveva già indossato lo stesso completo nel 2022.

Fonte: Getty Images

Mary di Danimarca, tacco 12 con la neve

Ha cambiato però qualche accessorio. Come le scarpe, infatti per la visita in Parlamento ha scelto le décolleté blu di Gianvito Rossi, brand preferito anche di Kate Middleton e della piccola Gabriella di Monaco. Mary non ha avuto alcun problema a indossare le scarpe con tacco alto e sottile, malgrado a Copenaghen stesse nevischiando. Per la borsa ha optato per una clutch navy del designer danese, 1602.

Mary di Danimarca, il cappello con le piume

Infine, completano il look della Regina, un paio di guanti in pelle blu, necessari visto le temperature erano sotto lo zero, e un cappello a cilindro alto, decorato con delle piume, sempre color navy. Il copricapo è una creazione della modista, Susanne Juul, e anche in questo caso era già stato indossato svariate volte, la prima nel 2012 e poi nel 2016.

Per quanto riguarda il comparto gioielli, Mary di Danimarca si è presentata con gli orecchini in diamanti, a forma di fiore, di Bruun Rasmussen Auctioneers e la spilla Connaught con zaffiri.

Mary di Danimarca non deve più inchinarsi

Il primo segno di cambiamento da quando Mary è diventata Regina, riguarda il protocollo. La moglie di Federico non deve più fare riverenze e inchini agli altri Sovrani, come invece era obbligata a fare in quanto Principessa. Così, per la prima volta ha salutato con un bacio sulla guancia sua suocera Margherita.

Mary era nota per i suoi profondi inchini che arrivavano fino a terra, riservati non solo ai Reali di casa, ma anche a quelli degli altri Paesi. Da adesso in poi non dovrà più compiere questo atto formale, a meno che non sia lei a scegliere di farlo in rispetto delle altre teste coronate.