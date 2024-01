Kate Middleton e Mary di Danimarca: stili a confronto

È da anni, se non da decenni, che si sottolinea come Kate Middleton e Mary di Danimarca abbiano lo stesso stile. A volte i loro look sono così somiglianti, da essere quasi imbarazzanti. Le due donne condividono però molto di più dei gusti in fatto di moda. La loro vita infatti è speculare. Entrambe hanno origini borghesi, entrambe hanno sposato un Principe ed entrambe saranno Regine. Anzi Mary lo è già (in modo effettivo dal 14 gennaio 2024). Mettiamo a confronto i loro outfit e come si sono evoluti nel tempo