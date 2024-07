Mary di Danimarca, l’amore scoppia alle Olimpiadi. Come per Charlene di Monaco

Fonte: Getty Images Mary di Danimarca e Charlene di Monaco

Nel 2000 Mary di Danimarca, allora semplicemente Mary Donaldson, non pensava che un giorno sarebbe diventata Regina. Ma quell’anno a Sydney si svolgevano le Olimpiadi ed è lì che è scoppiato l’amore con l’allora Principe Federico, oggi diventato Re.

Dunque, possiamo dire, che i Giochi Olimpici furono galeotti per Mary di Danimarca e Federico X. Così come lo furono per Charlene di Monaco e Alberto. Due coppie regali che sebbene rappresentino paesi e tradizioni diverse hanno molto in comune. A cominciare dalla passione sportiva che le ha unite, per finire con una serie di pettegolezzi su presunti tradimenti (almeno per quanto riguarda i danesi) e crisi. Ma procediamo con ordine.

Mary di Danimarca e Federico, si accende la passione alle Olimpiadi di Sydney

Classe 1972, Mary Donaldson è nata a Hobart in Australia. Ha conseguito due lauree in legge e commercio e ha accumulato diverse esperienze lavorative in varie aziende di prestigio. Finché nel 2000 alcuni amici le presentano il Principe ereditario, Federico di Danimarca. I due si incontrano al pub Slip Inn proprio durante i Giochi Olimpici di Sydney. Lei è una donna molto interessante e lui è un uomo altrettanto affascinante, con la fama da playboy. Scatta la scintilla, è subito amore tra i due.

L’anno dopo, nel 2001, Federico va spesso in Australia e l’8 ottobre 2003 viene annunciato il fidanzamento ufficiale. Mary, che nel frattempo si è convertita al luteranesimo e ha imparato il danese, convola a nozze con Federico il 14 maggio 2004. Dalla loro unione sono nati 4 figli, Cristiano, Isabella, Vincent e Josephine.

Mary e Federico di Danimarca in crisi dopo il tradimento

Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 Mary e Federico vivono una profonda crisi matrimoniale, scaturita dal tradimento di lui con una donna spagnola, Genoveva Casanova. Evidentemente lui non ha perso la sua fama di playboy. La situazione è talmente critica che la Regina Margherita, per salvare il matrimonio del figlio, decide di abdicare in suo favore. A questo punto Federico diventa Re e Mary Regina. I due non possono più divorziare, lo scandalo sarebbe troppo grande e la Monarchia ne risentirebbe.

I primi mesi dell’anno continuano i pettegolezzi sul tradimento. Mary e Federico si mostrano insieme solo quando le circostanze lo richiedono. A maggio festeggiano 20 anni di matrimonio in viaggio di Stato, senza alcuna celebrazione. L’unica foto che scattano per l’anniversario è di una freddezza totale.

Mary e Federico di Danimarca ritrovano l’amore con le Olimpiadi

Ma verso giugno, dopo il diploma del loro primogenito, Cristiano, le cose sembrano cambiare tra loro e l’amore ritorna a prendere il sopravvento, tanto che si concedono a metà luglio, poco prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 una piccola vacanza da soli che sembra una luna di miele.

Charlene di Monaco e Alberto, prima uscita ufficiale alle Olimpadi

Destino molto simile è quello di Charlene e Alberto di Monaco. Entrambi grandi appassionati di sport che non si limitano a guardarlo ma lo hanno praticato anche a livello agonistico. I due ufficializzano la loro relazione durante le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Anche se si sono incontrati qualche anno primo, sempre in occasione di un evento sportivo.

Nel 2001 Charlene di Monaco, allora Charlene Wittstock, e Alberto si vedono per la prima volta a Mare Nostrum dove lei partecipa a una gara di nuoto. Il Principe è colpito da questa ragazza dello Zimbabwe, bionda, statuaria. La invita a cena con il permesso dell’allenatore e capisce subito che è la donna da sposare. Anche Alberto, come Federico, ha avuto molti flirt prima (da cui sono nati anche due figli da due diverse amanti), ma con Charlene è diverso.

Il 23 giugno 2010 viene annunciato il fidanzamento. Charlene, come Mary di Danimarca, si deve convertire e da protestante diventa cattolica. Lei e Alberto si sposano nel 2011 con una doppia cerimonia, l’1 e il 2 luglio. Le malelingue raccontano che Charlene tentò la fuga prima di convolare a nozze ma le era stato sequestrato il passaporto e così alla fine cedette al matrimonio. Ovviamente queste sono solo voci.

Nel 2014 Alberto e Charlene hanno avuto due gemelli, Jacques, erede al trono, e Gabriella. Anche la loro vita di coppia è costellata da rumors continue di crisi. La Principessa fatica ad abituarsi alla vita di Palazzo. Non si trova con le cognate, Carolina e Stéphanie. E spesso quando appare in pubblico è triste e glaciale.

Charlene di Monaco, la malattia e la crisi con Alberto

Nel 2021 si ammala gravemente a causa di un’infezione che la costringe a restare in Sud Africa per mesi, lontano da Alberto e dai figli. Il decimo anniversario di matrimonio lo trascorrono separatamente. I pettegolezzi su un imminente divorzio e poi su un accordo milionario per evitarlo si susseguono e intanto Charlene sta male, rischia di morire e quando finalmente torna a Monaco è molto sofferente. Lascia il Palazzo per farsi ricoverare in una clinica extra lusso in Svizzera dove trascorre altri mesi. Finché guarita riprende il suo ruolo di moglie, mamma e Principessa di Monaco.

Charlene e Alberto di Monaco, uniti per le Olimpiadi

Il 2024 è indubbiamente l’anno della rifioritura. Charlene e Alberto stanno vivendo un momento idilliaco. I due hanno partecipato attivamente alle Olimpiadi 2024 presenziando alla cerimonia della fiaccola e inaugurando una mostra dedicata ai Giochi a Montecarlo. Anche per loro, come per Mary e Federico, l’amore sembra aver trionfato. E tutto ha avuto inizio proprio durante le Olimpiadi.