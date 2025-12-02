Mary di Danimarca e Federico, per Natale la famiglia si separa. Malgrado il video

Mary di Danimarca e suo marito Federico condividono su Instagram un video mentre addobbano l'albero. Ma il Natale è separato

Getty Images Mary di Danimarca

Mary e Federico di Danimarca hanno condiviso un video sul profilo Instagram ufficiale che mostra il momento in cui hanno decorato l’albero di Natale del Palazzo insieme ai figli. Ma anche quest’anno saranno per loro Feste separate, anche se non sembra riguardi i tradimenti più o meno presunti del Re.

Mary di Danimarca, il video degli addobbi di Natale

Come tutti i Sovrani d’Europa, anche Mary di Danimarca e Federico hanno condiviso gli addobbi natalizi del Palazzo. Carlo e Camilla hanno mostrato al mondo le decorazioni sfarzose dei loro castelli e presto vedremo Windsor addobbato per le Feste e per il Presidente tedesco in visita di Stato. Alberto e Charlene di Monaco hanno ufficialmente acceso le luminarie insieme ai gemelli e organizzato diversi party natalizi.

I Sovrani danesi non hanno voluto essere da meno e sul profilo Instagram ufficiale hanno pubblicato un video che li immortala in un momento di grande festa mentre addobbano il gigante albero di Natale del Palazzo Reale. Mary svela le palline d’oro, rosse e bordeaux, Federico, aiutato dai figli maschi, si arrampica su un’alta scala per appenderle ai rami, le ragazze Isabella e Josephine danno una mano, preparano la cioccolata coi biscotti e si lanciano in una danza tradizionale. Mentre il loro cagnolino assiste divertito in attesa delle coccole.

Insomma, l’atmosfera che traspare in questo video è di calore, amore e unione familiare, in perfetto spirito natalizio. “La famiglia reale ha decorato l’albero di Natale di quest’anno ad Amalienborg questo fine settimana🎄” è il commento alla clip. E i sostenitori dei Sovrani scrivono: “La più bella famiglia reale, e che albero di Natale meraviglioso e personale, adoro tutto di esso 🎄❤️🇩🇰 Buon dicembre ❤️”; “ellissimo albero di Natale e bella famiglia insieme. xx”; “È così bello vedere una famiglia normale e felice!”.

Ma non mancano le frecciatine di chi considera questo video una costruzione fittizia e una trovata pubblicitaria: “È normale? Di solito è la mamma a fare il lavoro da sola… da tutte le persone che ho conosciuto. La questione della famiglia è solo una questione di estetica…”.

Mary di Danimarca, quanto pesa il presunto tradimento

Le malelingue insinuano anche che sia una copertura per dire che tutto va bene nel matrimonio di Federico e Mary di Danimarca, che il periodo buio, quando erano emerse delle foto compromettenti con Genoveva Casanova avevano messo in crisi la loro unione e la Monarchia svedese. Eppure questa storia non è del tutto finita.

Infatti, recentemente la presunta amante di Federico ha perso la causa intentata contro i media spagnoli che avevano pubblicato gli scatti che la ritraeva in compagnia del Re a Madrid, adducendo a una presunta liaison tra loro. Quindi di love story ancora se ne parla. E soprattutto non ci sono prove concrete che la smentiscono.

Mary di Danimarca, Natale separato dal resto della famiglia

Il Natale della Famiglia Reale danese assomiglia molto a quello di Re Carlo che a Sandringham è sempre più solo. Infatti, non ci saranno suo figlio Harry, Meghan Markle e i loro figli, così come Andrea e Sarah Ferguson, mentre non è chiaro se Beatrice ed Eugenia di York sono state invitate.

Mary e Federico festeggeranno il 25 dicembre nel Palazzo di Amalienborg coi loro quattro figli e la Regina Margherita, suocera dell’attuale Sovrana. Ma il Principe Joachim, sua moglie Marie e i loro figli non torneranno in Danimarca per le vacanze; rimarranno a Washington, D.C., dove la famiglia vive dall’estate del 2023. Qui Joachim lavora presso l’ambasciata danese, Henrik, 16 anni, e Athena, 13 anni, stanno proseguendo gli studi negli Stati Uniti, mentre Nicolas e Félix, i due figli maggiori del Principe, nati dal suo primo matrimonio, sono rimasti in Europa con la madre.

Mary di Danimarca, il programma per le Feste di Natale

Di solito, la Famiglia Reale si riuniva per Natale nel Palazzo di Marselisborg nello Jutland o nel Palazzo di Fredensborg sull’isola di Zelanda. Ma quest’anno, ha scelto di concentrare i festeggiamenti nella capitale. Il 24 dicembre, la famiglia parteciperà alla Messa di Natale insieme nella chiesa di Vor Frue Kirke, seguita da una seconda celebrazione la mattina successiva.

