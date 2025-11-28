Charlene di Monaco accende il Natale coi figli, Alberto serata complice con Emanuele Filiberto di Savoia

Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco, accendono le luci di Natale. E poi Alberto va al gala di Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Gabriella e Jacques tra le luci di Natale

Charlene di Monaco, suo marito Alberto e i gemelli Jacques e Gabriella hanno accesso le luci di Natale nel Principato con la tradizionale cerimonia che si svolge ogni anno sulla piazza del Palais Princier. Poi il Principe si è concesso una serata da single con l’amico Emanuele Filiberto di Savoia e l’amante di lui, Adriana Abascal.

Charlene di Monaco, i gemelli accendono le luci di Natale

Le Feste di Natale a Montecarlo sono ufficialmente iniziate con l’accensione delle luminarie. A “spingere l’interruttore rosso” sono stati Jacques e Gabriella, i figli di Charlene di Monaco e Alberto, una consuetudine che si ripete ormai da un paio di anni.

IPA

Oltre al Principe, alla Principessa e i loro due figli, erano presenti alla cerimonia anche altri membri della Corte, ossia Camille Gottlieb, figlia di Stéphanie e Mélanie Antoinette De Massy, ​​la cugina di Alberto. A questi si sono aggiunti il Sindaco Georges Marsan, i membri del Consiglio Comunale e le più alte autorità del Principato.

Dunque, si è trattato di un momento molto formale e di grande impegno per Jacques e Gabriella che il prossimo 10 dicembre compiranno 11 anni. Così, dopo il discorso del sindaco, i gemelli hanno premuto l’interruttore insieme, illuminando l’intero Principato, a cominciare dal Palazzo e i suoi pini, la Caserma dei Carabinieri e la Vitribulle. La cerimonia si è conclusa con l’esecuzione da parte della Banda Municipale di due brani natalizi.

IPA

Charlene di Monaco, look coordinati coi gemelli e la cappa di Fendi per Gabriella

Charlene, elegantissima come sempre, ha indossato un look coordinato a quello dei figli. Infatti, si è presentata con un cappotto a scacchi a doppio petto, sulle tonalità del marrone e del beige, sciarpa, guanti e stivali neri.

Jacques ha sfoggiato un giubbetto con zip beige e dei jeans. Mentre ha colpito il mantello di lana beige indossato da Gabriella, di Fendi come rivela in monogramma stampato sul retro della cappa. Anche la Principessina portava dei jeans.

IPA

La Principessina è sempre più simile a mamma Charlene in fatto di look, stessi colori e stessi brand. In effetti, il suo outfit per l’accensione delle luci di Natale è perfettamente in linea con lo stile di quello sfoggiato da sua madre in settimana quando ha partecipato alla 28a edizione di “Frankie’s Christmas”, tenutasi all’Auditorium Rainier III dove ha indossato un blazer marrone chiaro di Ralph Lauren e una borsa di Fendi da 4.280 euro.

Alberto di Monaco, serata con Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal

Terminata la cerimonia di accensione delle luci di Natale, Charlene e i bambini sono tornati a casa, per restarci. Mentre Alberto di Monaco si è cambiato d’abito, indossando lo smoking, per raggiungere l’amico, Emanuele Filiberto di Savoia allo Yacht Club di Monaco.

Alberto infatti era l’ospite d’onore della serata di beneficenza organizzata da Emanuele Filiberto. Si trattava del gala annuale dell’Associazione Monegasca degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro, di cui il Principe Savoia è il Gran Maestro.

Con Emanuele Filiberto c’era Adriana Abascal, la nuova compagna. Anche se il Principe è ancora sposato con Clotilde Courau, quindi tecnicamente l’imprenditrice messicana sarebbe la sua amante. Ma ormai hanno ufficializzato da tempo la loro storia. Per l’occasione Adriana indossava un magnifico abito rosa senza maniche.

Alla serata hanno partecipato, oltre ad Alberto, anche altri nobili, quali la Principessa Antonella d’Orléans-Borbone, la Principessa Fadila d’Egitto e suo figlio, il Principe Fakhr Eddin. Era presente anche Lady Monika Bacardi, habitué di questo tipo di eventi mondani. Dopo il brindisi e i discorsi, la serata è proseguita sulla pista da ballo con grande successo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!