Charlene di Monaco tra diamanti e smeraldi: incontro sfiorato con Emanuele Filiberto di Savoia

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco

Charlene di Monaco ed Emanuele Filiberto di Savoia si sono ritrovati al Salone della Gioielleria, Joya, a Montecarlo. Un incontro sfiorato tra la Principessa e il Principe che hanno partecipato all’inaugurazione dell’esposizione da soli, senza i loro rispettivi partner.

Charlene di Monaco, il look grafico non passa inosservato

Charlene di Monaco ha visitato il Salone della Gioielleria, Joya, a Montecarlo, aprendo ufficialmente la seconda edizione. La Principessa era sola, perché suo marito Alberto si trova al momento in Brasile. Ma lei non ha per questo rinunciato a un tour guidato tra diamanti, smeraldi, rubini e altre pietre preziose.

Charlene si è presentata all’esposizione con un look molto particolare. Evidentemente non voleva passare inosservata, malgrado il luccichio di gioielli dal valore inestimabile.

La Principessa ha abbandonato per una volta i suoi brand preferiti, ha quindi lasciato nel guardaroba gli abiti eterei di Elie Saab e i completi essenziali di Akris, per affidarsi a Edward Achour di cui ha scelto un ensemble top e pantaloni, dalla fantasia geometrica, quasi grafica o se vogliamo radiografica, nel senso proprio che sembra una radiografia.

IPA

Il completo infatti è nero con righe bianche. Ed è composto da una blusa a strati con maniche lunghe trasparenti, colletto e polsini bianchi e bottoni gioiello e da un paio di pantaloni ampi in chiffon con profili a contrasto. Nel suo insieme il look di Charlene costa circa 1.415 euro.

Edward Achour è un brand francese di moda che punta su uno stile atemporale, dalle linee essenziali e femminili, attendo ai dettagli sartoriali e alla ricercatezza dei materiali.

Charlene ha abbinato il suo completo con una clutch nera con chiusura di perle e con delle décolleté a punta. I capelli erano raccolti in uno chignon basso per dare risalto agli orecchini di perle.

Il Palazzo ha annunciato la presenza della Principessa all’esposizione con un post sul profilo Instagram ufficiale: “S.A.S. la Principessa Charlene ha visitato giovedì la mostra di gioielli “Joya”, allestita presso l’hotel One Monte-Carlo fino al 16 novembre.

IPA

Sotto l’Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II, questa mostra, organizzata per il secondo anno consecutivo da Vanessa Margowski e Delphine Pastor-Reiss, offre uno spazio eccezionale dedicato all’arte della gioielleria.

La Principessa ha potuto scoprire una straordinaria selezione di gioielli archeologici, d’epoca, antichi e contemporanei, nonché creazioni di artisti, che illustrano la ricchezza e la diversità dell’artigianato orafo.

Un evento culturale e artistico aperto al pubblico, che celebra la bellezza, la creatività e l’eccellenza della gioielleria”.

Emanuele Filiberto di Savoia senza Adriana Abascal

Tra i visitatori del Salone c’era anche Emanuele Filiberto di Savoia, amico personale di Alberto e sua moglie. Il Principe, che vive a Monaco, era da solo. Con lui infatti non c’era l’attuale compagna Adriana Abascal.

IPA

Così, Emanuele Filiberto ha ammirato i gioielli esposti tutto solo, ma non sembrava particolarmente dispiaciuto dalle foto che gli hanno fatto. Forse avrà trovato l’anello ideale per il suo nuovo amore, anche se di matrimonio non se ne parla visto che lui è ancora sposato con Clotilde Courau. Oppure può aver avuto qualche spunto su come investire i gioielli di Casa Savoia, semmai riuscirà a recuperarli.

IPA

In ogni caso, Emanuele Filiberto e Charlene hanno rischiato di incontrarsi all’evento, ma l’occasione è sfumato. O per lo meno non ci sono foto che li ritraggono insieme.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!