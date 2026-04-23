Emanuele Filiberto di Savoia, la verità dietro il divorzio da Clotilde Courau

Emanuele Filiberto di Savoia ha ufficializzato il divorzio da Clotilde Courau. A fargli cambiare idea è stata la donna con cui ha deciso di passare il resto della vita

Getty Images Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, i motivi del divorzio

Emanuele Filiberto di Savoia ha comunicato ufficialmente che ha deciso di divorziare da sua moglie Clotilde Courau. Una scelta che ha fatto scalpore, perché il Principe non sembrava intenzionato a mettere fine legalmente al suo matrimonio, nonostante fosse innamorato di un’altra donna, Adriana Abascal.

Emanuele Filiberto di Savoia, il divorzio è ufficiale

Ed è stata proprio Adriana Abascal, evidentemente a far cambiare idea a Emanuele Filiberto di Savoia. “Clotilde Courau e io abbiamo avviato la procedura di divorzio“, così ha dichiarato il Principe a un noto magazine italiano. La sue parole sono arrivate a pochi giorni di distanza da quelle della sua quasi ex moglie che aveva a sua volta affermato: “Non ho rimpianti e non mi pento di aver sposato un uomo che amavo”.

Emanuele Filiberto e Clotilde dunque non hanno rimpianti. Come si sono separati in modo consenziente, altrettanto hanno fatto con il divorzio. Ormai hanno preso strade differenti ed era inutile limitare reciprocamente la propria vita sentimentale tenendo in piedi un matrimonio finito da tempo, dato che ormai erano anni che i due facevano vite separate, lui nel Principato di Monaco, le a Parigi.

Anzi, Emanuele Filiberto ha sempre dichiarato di voler molto bene a Clotilde, che gli ha dato due figlie, Vittoria e Luisa. E aveva commentato le recenti dichiarazioni ribadendo che c’è grande stima e affetto tra loro. Ma evidentemente era ora di voltare pagine, per entrambi.

Emanuele Filiberto di Savoia, perché ha ceduto al divorzio

Emanuele Filiberto e Clotilde hanno quindi deciso di comune accordo di divorziare. La spiegazione che ha dato il Principe è chiara: è innamorato di Adriana Abascal e non vuole semplicemente stare con lei ma legarsi ufficiale. Ha spiegato infatti a Oggi: “Ho avviato questo percorso con il desiderio, anche in coerenza con i miei valori personali e cristiani, di affrontare con responsabilità ogni passaggio della mia vita privata”.

E ha aggiunto: “La nostra separazione, avvenuta ormai cinque anni fa, è sempre stata gestita con rispetto reciproco, discrezione e senso di responsabilità. In questi anni abbiamo scelto consapevolmente di mantenere la nostra vita privata lontana dall’attenzione pubblica, con l’obiettivo prioritario di garantire alle nostre figlie un ambiente familiare sereno, stabile e protetto, nel quale potessero crescere lontano da pressioni esterne”.

Sembra quindi che il Principe abbia ceduto alle richieste dell’imprenditrice messicana che qualche mese fa aveva annunciato la fine della storia con Emanuele Filiberto, perché non voleva essere l’amante. Profondamente credente, non poteva accettare di stare con un uomo ancora sposato e per questo aveva deciso di lasciarlo. Ma lo scorso 12 aprile Adriana ed Emanuele Filiberto sono riapparsi nuovamente insieme e poco dopo è arrivato l’annuncio del divorzio.

IPA

Emanuele Filiberto di Savoia, nessun ostacolo con l’eredità

Il divorzio è stato possibile anche perché non ci sono patrimoni e titoli contestati, come nel caso di Carolina di Monaco ed Ernst August di Hannover che non hanno mai ufficializzato la fine del loro matrimonio perché la Principessa non vuole perdere il titolo di Sua Altezza Reale e soprattutto vuole tutelare l’eredità di sua figlia Alexandra.

Invece, Emanuele Filiberto ha già stabilito che sua erede è la figlia maggiore Vittoria e nel spiegare i motivi che lo hanno portato al divorzio da Clotilde Courau ha affermato: “Sono felice e guardo al futuro con grande positività e consapevolezza, continuando a portare avanti il mio ruolo di Capo della Real Casa nelle attività benefiche e istituzionali che mi vedono impegnato. Sono inoltre felice e orgoglioso di avere al mio fianco una persona che mi sta dando un sostegno importante, come Adriana”.