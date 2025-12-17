Emanuele Filiberto di Savoia, la verità sulla rottura con Adriana Abascal

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal si sono lasciati dopo aver ufficializzato solo qualche mese fa la loro relazione. Ad annunciare la rottura è stata l’ex Miss Messico con un post su Instagram, subito dopo cancellato. Mentre il Principe è rimasto in silenzio. Questo ha generato una sorta di mistero che finalmente pare essere stato chiarito: ecco dunque la verità su questa coppia scoppia.

Emanuele Filiberto di Savoia, il mistero sulla fine della storia con Adriana Abascal

Vediamo di capire cosa è successo. Adriana Abascal annuncia la fine della storia d’amore con Emanuele Filiberto di Savoia l’11 dicembre, pochi giorni dopo essere apparsi insieme al gala degli Ordini dinastici a Firenze.

L’imprenditrice messicana pubblica su Instagram una foto che la ritrae con il Principe mentre si scambiano uno sguardo innamorato, ma commenta che il loro viaggio insieme è terminato e dà questo annuncio con “il cuore pesante”.

Dal canto suo, Emanuele Filiberto non reagisce. Sulla sua pagina Instagram non traspare alcuna crisi. Intanto, poco dopo, anche Adriana cancella il suo post e anche, a dire il vero, tutte le foto che la ritraggono insieme al Principe.

L’indomani, fonti vicine alla coppia, spiegano che non si tratta di una rottura definitiva ma di un momento di crisi. Adriana ha scritto quel post presa dall’emozione e di essersi pentita di aver utilizzato quelle parole. Da qui la sparizione del post. “La coppia sta attraversando una crisi che non vedono come una rottura definitiva, ma piuttosto come un momento di riflessione”, ha spiegato l’insider.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, la rottura è definitiva

In realtà, pare invece che Emanuele Filiberto e Adriana si siano definitivamente lasciati. E a rompere pare sia stata lei, almeno questo è emerso dalle “indagini” della stampa spagnola.

Se così fosse, la scomparsa del post della Abascal non è dovuta a un ripensamento ma perché qualcuno le ha chiesto di cancellarlo.

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal, il motivo della rottura

Sempre secondo le indiscrezioni emerse, Adriana Abascal non sopportava più la situazione che si era creata. Infatti, Emanuele Filiberto non ha divorziato dalla moglie Clotilde Courau e per il momento non ha alcuna intenzione di sciogliere ufficialmente il matrimonio, anche se sono separati dal 2021 e ha dichiarato di essere innamorato di Adriana.

“La situazione non è in linea con i valori di Adriana“, racconta un’amica dell’imprenditrice a Hola. “Pensava che dopo tanti anni di separazione, lui avrebbe divorziato, ma non è successo, e dopo dodici mesi insieme, non vuole essere l’amante o complice di un adulterio. È una donna che va in chiesa, prende la comunione, non perde mai la messa di mezzanotte e viaggia con un piccolo altare in valigia, proprio come i toreri”.

E ha aggiunge: “Per una persona così devota, questa situazione non dev’essere stata facile. È vero che era sposata con Juan Villalonga, il padre dei suoi tre figli, e con l’imprenditore francese Emmanuel Schreder, entrambi provenienti da precedenti matrimoni, ma con loro è stata prima la fidanzata e poi la moglie”.

Adriana Abascal proviene infatti da una famiglia cattolica molto credente. Suo nonno, Ramón Abascal Rente, nato nelle Asturie e arrivato in Messico all’età di 16 anni, costruì la maggior parte delle chiese e delle scuole cattoliche di Veracruz e ebbe nove figli. Avevano una cappella in casa, partecipavano alla messa ogni giorno e, per tutti loro, la vita ruotava attorno alla chiesa.