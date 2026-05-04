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IPA Giulia Salemi, la su arma segreta durante i provini: niente raccomandazioni

Giulia Salemi sa bene quanto sia difficile avere a che fare con i pregiudizi. Il suo trasferimento parziale dai social al mondo della televisione ha comportato una certa dose di commenti spiacevoli. Questo successo è tutto merito o suo o c’è una “spintarella” alle sue spalle? Ecco cosa si chiedono alcuni ed è stata proprio la diretta interessata a fornire una risposta.

Giulia Salemi, com’è arrivata a The Cage

Non è facile intervistare chi per lavoro conduce. Lo ha scoperto Giulia Salemi, che ha avuto come ospite Mia Ceran al suo podcast Non Lo Faccio X Moda. I ruoli si sono per un attimo invertiti e così la padrona di casa ha risposto a qualche domanda.

Si sono ritrovate a parlare di competizione e di come gestire l’ansia che ne deriva. Se Ceran riesce a tenere a bada le voci dentro di sé, dicendosi generalmente tranquilla e propensa a vivere il momento, Salemi ha ammesso che “impazzirebbe”.

Diventerebbe matta al solo pensiero che un’altra conduttrice fosse intenzionata a “rubarle” il posto a The Cage. L’ansia sarebbe molto difficile da gestire per lei: “Non so se qualcuno ci abbia provato, ma non vi azzardate”.

È difficile però emergere in un mondo che è costellato di raccomandazioni. Sotto questo aspetto, Giulia ci tiene a dire di non averne ricevute:

“Ci sono stati altri provini per The Cage. Credo in totale fossimo in tre, ma l’ho saputo dopo e menomale. Questa cosa mi avrebbe creato delle paranoie. Le altre due erano molto qualificate, anche se non farò i nomi per galanteria. Erano ragazze in gamba”.

L’arma segreta di Giulia Salemi

Scendendo nei particolari, Giulia Salemi ha poi svelato cosa gli autori avessero maggiormente apprezzato di lei. Non si parla di presenza scenica ma di carattere. Lei sa stare al gioco e si lascia prendere in giro: “Non ho paura a mettermi in quella posizione, sono sempre stata al servizio del conduttore”.

Un aspetto che ha deciso di far spiccare in maniera particolare e, di fatto, le ha permesso anche di approdare al fianco di Costantino della Gherardesca a Pechino Express. Il noto presentatore ama prendersi un po’ gioco di chi lo circonda, concorrenti e non solo. Lei ha dimostrato di sapergli fare da spalla, come con Amadeus: “Giulia Salemi è questo. Penso che la mia capacità sia l’empatia e il far vedere la verità. Pechino? Ho fatto i casting. Mai stata raccomandata”.