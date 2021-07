Valeria Marini ci racconta Diamonique By Baci Stellari

editato in: da

Valeria Marini lancia Diamonique By Baci Stellari, la sua collezione di gioielli per l’estate 2021, realizzata insieme a QVC Italia.

Valeria è una donna dalle mille sfaccettature e in ogni cosa che fa ci mette grinta, ma soprattutto una carica di gioia che ci conquista sempre.

Questa volta ha voluto illuminare tutte le donne, creando gioielli con una pietra sintetica, Diamonique appunto, che ha un elevatissimo livello di purezza e taglio che simulano il diamante naturale.

La conosciamo per i suoi film, per i reality, per quel suo essere sexy e semplice allo stesso tempo, ma Valeria Marini ha anche uno spiccato senso della moda.

Dopo averci conquistate con il suo stile come Fashion designer di Seduzione Diamonds e Baci Stellari oggi lancia una capsule di gioielli realizzati in argento 925/000 con placcatura in oro 18 carati e rodio.

Supportata dall’esperienza dei Maestri Orafi, Valeria Marini ha creato una collezione di gioielleria dal costo accessibile, rigorosamente Made in Italy.

Anelli, pendenti e orecchini, charm con stelle, lune, cuori o croci che caratterizzano baciamano da indossare anche come collane.

Valeria Marini ha trasferito la sua idea di bellezza e leggerezza in questa linea fresca ed estiva donando a tutte le donne una ventata di allegria ed eleganza.

Ed oggi eccola, brillante come non mai, a raccontarci la sua nuova collezione di gioielli realizzata insieme a QVC Italia.

Valeria, mi piacerebbe iniziare questa nostra chiacchierata con una domanda generale, come è nata la tua vocazione per la moda?

E’ nata dalla voglia di trasmettere alle donne principalmente due cose: eleganza e vivacità.

Quando hai sentito che era giunto il momento di dare vita ad una tua collezione?

Ho sempre sognato di realizzare una collezione dove poter esprimere tutta la mia personalità.

Ho iniziato con una collezione di capi casual e haute couture dalle linee sofisticate e dai particolari scintillanti, abiti da sera per le occasioni speciali fino ai capi prêt-à-porter.

Poi quando QVC, con Diamonique, mi ha presentato questa opportunità, non ci ho pensato troppo: per me è stato subito un sì!

Ho voluto creare così una linea di gioielli per tutte le donne, adatti ad ogni momento della giornata, per potere finalmente farle brillare in un’estate in cui tutti desiderano un po’ di spensieratezza e leggerezza.

Le tue collezioni sono un trionfo di luci e bagliori, ami le pietre?

Si certamente! Come i fa a non amarle? Sono così colorate e luminose, danno personalità e ti fanno sentire subito femminile, sensuale e importante.

Del resto lo diceva anche Marylin: “Diamonds are girls best friends” ed è per questo motivo che con la linea Diamonique By Baci Stellari voglio sottolineare che la femminilità è un’essenza che sprigiona luce come una stella e tutte le donne, in ogni momento della giornata hanno il diritto di brillare come star.

Farai brillare le donne quest’estate, un consiglio per avere un look luccicante e unico?

Penso che un gioiello giusto e scintillante possa davvero fare la differenza in un look estivo.. per cui certamente consiglio a tutte le donne di dare un tocco scintillante alla loro estate e al loro look ! siamo stufe di momenti cupi…

Una linea versatile, ricca di charms, un bacio dalle stelle che ci porterà fortuna?

Certamente sì! Abbiamo attraversato uno dei momenti più bui di sempre, ora però è arrivato il momento di splendere e di osare.

Tra le nuove proposte ci sono i baciamano, una novità, un gioiello speciale, insolito e versatile.

Ciascun baciamano, infatti, può essere indossato anche come collana o bracciale, così da avere ogni giorno un look diverso.

I vari modelli – baciamano, anelli, collane, bracciali e orecchini – sono impreziositi da piccoli charm che creano giochi di luce e ispirano il nome scelto per la linea Baci Stellari.

Ti metti sempre in gioco con entusiasmo, dove trovi l’energia?

La mia energia deriva dalla passione per la moda e dal desiderio di creare qualcosa che mi rappresenti.

Gioielli Mon Amour….hai da poco realizzato una collezione di gioielli “Diamonique By Baci Stellari”, cosa ti ha portata a questa nuova sfida?

Amo i gioielli ed in particolare i baciamano con dettagli luminosi. Avevo il desiderio di creare una collezione che mi rappresentasse al meglio e ho trovato con QVC il partner ideale. QVC si avvale infatti di Maestri Orafi che hanno contribuito alla realizzazione della mia collezione e in qualità di retailer multimediale riesce a dare alla collezione un’ampia visibilità.

Cosa ti ha ispirata?

Eleganza senza tempo, contemporaneità delle linee e vivacità nell’alternare proposte indossabili da tutte le donne in ogni momento della giornata sono gli elementi che hanno ispirato la collezione, dando vita a modelli che rispecchiano il mio stile io e la mia personalità.

QVC è molto amato, come è stato lavorare con loro?

QVC è stato il partner ideale, E’ un punto di riferimento per un ampio e affezionato pubblico femminili e condivido un aspetto fondamentale : quello dell’autenticità delle relazioni che instaura con le proprie clienti.

La sua formula integrata che coniuga tv, digital e social riesce a dare alla collezione « Diamonique by Baci Stellari « grande visibilità. Inoltre attraverso lo storytelling ho avuto modo di raccontare al meglio il prodotto descrivendone ogni minimo dettaglio. Sono molto felice di collaborare con un QVC.

Una linea contemporanea e vivace, i pezzi chiave da non lasciarsi scappare?

La collezione, composta da 18 modelli, è stata pensata per far brillare le donne in un’estate appena iniziata, in cui tutti desiderano un po’ di spensieratezza e leggerezza.

Tra le nuove proposte i baciamano, un gioiello speciale, insolito e versatile: ciascun baciamano, infatti, può essere indossato anche come collana o bracciale, così da avere ogni giorno un look diverso.

I vari modelli – baciamano, anelli, collane, bracciali e orecchini – sono impreziositi da piccoli charm che creano giochi di luce e ispirano il nome scelto per la linea Baci Stellari.

I dettagli luccianti sono « Diamonique » brand proprietario di QVC : una pietra sintetica che, grazie al livello di purezza e al taglio identico a quello della gemma naturale, è tra le migliori pietre simulanti del diamante.

Dove possiamo trovare la nuova collezione?

La collezione è disponibile su QVC.