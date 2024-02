Fonte: IPA Valeria Marini

Striscia La Notizia ha mandato il suo Enrico Lucci a Sanremo in occasione del Festival appena conclusosi. Lo abbiamo visto irrompere, come sempre, in conferenza stampa con il suo inconfondibile piglio, ma sono altri gli eventi collaterali a cui l’inviato del TG satirico di Antonio Ricci ha preso parte in queste calde giornate.

Uno di questi è stata la festa di Novella2000, che ha voluto Valeria Marini per ritirare un premio speciale per i 100 anni di Mike Bongiorno. Peccato che in platea ci fosse anche il suo ex fidanzato, Gimmi Cangiano, in dolce compagnia di quella che sembrerebbe la sua “nuova fiamma”.

Valeria Marini commenta l’ex Gimmi Cangiano e la “nuova fiamma”

Per Valeria Marini avrebbe dovuto essere una serata speciale ma, purtroppo, è stata anche lo scenario di un incontro non proprio felice. A documentarlo è stato il giornalista Enrico Lucci che aveva già confermato lo “scoop” in merito alla fine della love story tra la Marini e Cangiano e che, immancabilmente, ha colto la palla al balzo chiedendo alla celebre showgirl dai “baci stellari” di rilasciare una dichiarazione in merito.

“L’inviato di Striscia Enrico Lucci in missione alla festa di Novella2000 per documentare lo sbarco della destra al Festival di Sanremo, con l’arrivo del deputato di Fratelli d’Italia Gimmi Cangiano insieme alla nuova fidanzata Denny Mendez – si legge nelle anticipazioni di Striscia la Notizia -. Peccato che alla stessa festa, e seduta poco distante, ci fosse anche la ex di Cangiano Valeria Marini che non ha gradito, e ai microfoni del TG satirico sbotta: ‘Ma fa il politico o il buffone?’“.

Un’affermazione pungente quella della Marini, che sembrerebbe ancora “scottata” dalla fine dell’amore con il deputato di Fratelli d’Italia, molto vicino alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L’ex di Valeria Marini in dolce compagnia di Denny Mendez

Dopo un’estate di baci rubati dall’occhio attento dei paparazzi sotto il caldo sole delle spiagge campane, Valeria Marini ha interrotto la sua relazione con il deputato Gimmi Cangiano che, in verità, sembrava procedere a gonfie vele. Intervistata dall’Unione Sarda durante le riprese del talk show Felicità lo scorso agosto, aveva rivelato di essere in dolce compagnia del nuovo fidanzato, rilasciando le prime dichiarazioni in merito.

“Siamo venuti insieme qui a Porto Cervo in questo posto magico perché volevo che Gimmi conoscesse la Sardegna – aveva spiegato al giornale -. Lui è molto dolce, attento e mi riempie di coccole. Abbiamo entrambi una vita frenetica ed intensa quindi in questi pochi giorni di vacanza saremo sempre insieme e lo guiderò alla scoperta di luoghi da favola che tutti dovrebbero conoscere”.

Poi qualcosa si è rotto e l’indiscrezione sulla fine della storia d’amore ha cominciato a imperversare tra le pagine di gossip, puntando i riflettori su un “terzo incomodo”: l’ex Miss Italia Denny Mendez. “L’onorevole Cangiano avrebbe trovato in Denny un’amica, dicono alcuni, mentre altri parlano di qualcosa in più di una semplice amicizia. L’Onorevole di Fratelli d’Italia sarebbe infatti di nuovo single dopo la storia avuta con Valeria Marini e durata poco più di sei mesi“, si leggeva qualche settimana fa su Dagospia. L’incontro a Sanremo e le foto condivise dallo stesso Cangiano su Instagram non confermano, in verità, la presunta love story ma certamente l’esistenza di un rapporto speciale che lo lega alla splendida Miss.

La showgirl, in tutta risposta, aveva già commentato i rumors in un’intervista ad Adnkronos, parlando della Mendez in modo piuttosto piccato: “Ma chi è? Cosa fa nella vita? È una alla continua ricerca di visibilità. Ho sentito Gimmi e mi ha detto che è solo una bufala. A volte riemergono dagli abissi attaccandosi al carro della Marini”.

Quando e dove vedere il servizio a Striscia la Notizia

