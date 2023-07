Valeria Marini ha ritrovato l’amore: “È ufficiale con Gimmi Cangiano”

Fonte: Ufficio Stampa Valeria Marini Valeria Marini, compleanno da sogno: da Anna Falchi a Milena Miconi, tutti gli ospiti vip

Valeria Marini è di nuovo innamorata. Si era vociferato nelle scorse ore di un avvicinamento sospetto a un volto noto della politica, ma a dare la conferma – seppur con non poco imbarazzo da parte dei diretti interessati – è stato il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000. Un video condiviso sul suo account Instagram ha reso ufficiale la relazione della showgirl che certamente sta trascorrendo un’estate “stellare”.

Valeria Marini, il video che conferma l’amore

“Ladies and gentlemen, Gimmi e la sua fidanzata Valeria Marini. È ufficiale“. In pochissimi secondi di video il giornalista Roberto Alessi ha confermato su Instagram quanto si vociferava, ovvero che la nota showgirl di origini sarde ha ritrovato l’amore al fianco del deputato di FdI.

Il video fa eco agli scatti pubblicato in esclusiva dal settimanale Diva e Donna, che ritraggono la Marini intenta a trascorrere un caldo pomeriggio estivo al fianco del nuovo fidanzato con tanto di baci appassionati in riva al mare di Ponza. In verità la stessa showgirl a quanto pare avrebbe condiviso in diverse occasioni dei selfie in compagnia dell’uomo, ma tutto era passato in secondo piano, almeno fino ad oggi.

Le immagini di Roberto Alessi immortalano un momento dei Novella 2000 Virgo Tv Award, serata di gala che si è svolta lo scorso 3 luglio a Legnano, dopo essere stata posticipata a causa del lutto per la morte di Silvio Berlusconi, al quale è stata dedicata. La serata, che si svolge ogni due anni, ha visto alternarsi sul palco tanti volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione tra cui appunto la “stellare” Valeria Marini, diventata – a sua insaputa – protagonista di una rivelazione tenuta a lungo al riparo dai riflettori.

Chi è Gimmi Cangiano, il nuovo fidanzato di Valeria Marini

Al di là del video condiviso dal giornalista e degli scatti rubati, sembra che la relazione tra Valeria Marini e Gimmi Cangiano sia cominciata già tre mesi fa. Si vocifera che i due si siano incontrati per la prima volta lo scorso 2 maggio in occasione di un appuntamento alla Camera dei Deputati. Cosa facevano lì? Si trattava di un incontro presso la Sala Conferenze di Montecitorio, moderato dalla conduttrice Rai Nunzia De Girolamo, per la presentazione di Paesi Miei, libro scritto da Beppe Convertini.

Gimmi Cangiano – al secolo Gerolamo Cangiano – è originario di Caserta e deputato di Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Attualmente è membro attivo della Commissione Cultura e Istruzione, nell’ambito della quale si occupa di tematiche riguardanti il mondo della scuola e dei giovani. L’Onorevole a quanto pare è separato e ha due figli, ma non si conosce molto in merito alla sua vita privata.

Valeria Marini al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Di certo per la showgirl, che ha da poco festeggiato 56 anni con un mega party di compleanno, si tratterebbe di un nuovo amore dopo la fine della relazione con il giovane Eddy Siniscalchi. Per il resto, immaginiamo già che potrebbe rispondere come sempre: “Io sono fidanzata col pubblico e con Sua Maestà, il mio gatto”.