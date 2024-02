Fonte: IPA Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic

Di Vittorio Cecchi Gori conosciamo (quasi) tutto. Imprenditore, ex politico, produttore cinematografico ed ex Patron della Fiorentina: tanti, poi, gli amori, come con Rita Rusic e Valeria Marini. Una vita composta da passioni ed eccessi, di storie turbolente, complesse, segnata anche dai problemi di salute: nel febbraio del 2024 è stato ricoverato in terapia intensiva per una crisi respiratoria.

Vittorio Cecchi Gori, la storia d’amore con Rita Rusic: perché si sono lasciati

Una delle storie d’amore più importanti per Vittorio Cecchi Gori, se non quella che ha segnato tutta la sua esistenza, tanto che lui stesso l’ha definita “la donna più importante della mia vita”: il legame con Rita Rusic. Il “Cupido” è stato l’artista Adriano Celentano, poiché si sono conosciuti proprio grazie a lui. Al Corriere, la Rusic ha raccontato: “All’epoca facevo tanti lavori, anche la modella. Andavo a mangiare sempre nello stesso ristorante milanese, da sola, frequentato dal segretario di Celentano, che mi aveva notato: cercava una come me per il film Asso di cui era protagonista il cantante con Edwige Fenech. Non pensavo di fare cinema, ma perché no”.

Sono stati sposati dal 1983 al 2000, e dal loro matrimonio sono nati i figli Mario e Vittoria, rispettivamente del 1992 e del 1986. La differenza di età – Cecchi Gori è più grande di 18 anni – non ha frenato quell’amore, nato dai corteggiamenti di Vittorio. Una storia di certo turbolenta, che ha segnato la vita della Rusic, in quanto, come raccontato nel corso degli anni, Cecchi Gori era “molto possessivo e ossessivo, io molto giovane e abbastanza stupida: mi sentivo gratificata dalla sua gelosia”. La crisi è subentrata, secondo la Rusic, proprio per il suo “talento”, e i litigi iniziarono dopo la cover di Lady Ciclone. “Lui iniziò a soffrire il mio successo, come se togliesse qualcosa a lui”. La Rusic ha anche provato a recuperare il rapporto, ma a vuoto. “Non mi ascoltò e mi fece la guerra”. Negli ultimi anni, a seguito dei numerosi problemi di salute di Cecchi Gori, l’ex coppia ha ripreso i contatti.

Il legame tra Vittorio Cecchi Gori e Valeria Marini

Fonte: IPA

Definito come un “Playboy”, Cecchi Gori ha sempre rigettato questo soprannome. “Playboy è chi nella vita fa solo quello. Io lavoravo. E lavorando conoscevo attrici”. Nel 1999, l’incontro con Valeria Marini, a Palazzo Borghese, stando a quanto rivelato dalla showgirl stessa. Un fascio di rose, un invito a cena: da lì è nata la storia d’amore. La Marini, reduce dal successo del Bagaglino e della co-conduzione del Festival di Sanremo, si è innamorata subito di lui.

Tante le difficoltà che la coppia ha dovuto attraversare insieme, come l’avviso di garanzia e la perquisizione dell’appartamento di Palazzo Borghese nel luglio del 2001. La Marini non ha mai lasciato da solo Cecchi Gori nella tempesta, nonostante tutti i problemi giudiziari. Nel 2002, però, la coppia ha dovuto affrontare un periodo delicatissimo, l’aborto spontaneo della Marini. A dicembre 2003, dopo voci di crisi e di allontanamento, è arrivata la conferma da parte dell’ufficio stampa della Marini: “È stata una storia importante e bellissima, ma anche le cose più belle finiscono”.

La relazione con Mara Meis

Fonte: Getty Images

Dopo la fine della storia con Valeria Marini, nella vita dell’imprenditore è arrivata Mara Meis – al secolo Mara De Gennaro – con cui ha avuto una relazione per due anni e mezzo. L’unione si è sciolta nel 2008, e riguardo al loro addio è stata proprio la Meis a spiegare i motivi. “Alcune persone hanno interferito pesantemente nella nostra vita privata e hanno minato il nostro rapporto. (…) Ci sono stati momenti in cui non riuscivamo neppure a comunicare, a confidarci. E solo per colpa di altri”. All’età di 80 anni, nel 2023 Cecchi Gori ha affermato di avere bisogno più di “amicizia” nella propria vita, anziché d’amore. “Non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso”.