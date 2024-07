Ornella Muti: “Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori, sono arrabbiata”

Fonte: IPA Ornella Muti nega la relazione con Vittorio Cecchi Gori

Le ultime dichiarazioni di Vittorio Cecchi Gori su Ornella Muti hanno avuto una forte eco e, come c’era da aspettarsi, la presunta “storiella d’amore” di cui il produttore ha fatto menzione non è stata accolta benevolmente dall’attrice. La Muti, al secolo Francesca Rivelli, ha replicato attraverso una lunga dichiarazione ad Adnkronos nella quale non solo ha smentito tutto, ma sì è anche detta molto arrabbiata e delusa dalle “dichiarazioni false” sul suo conto.

Ornella Muti nega la relazione con Cecchi Gori

“Non ho mai avuto una relazione con Cecchi Gori – ha esordito lapidaria Ornella Muti, negando di fatto quanto dichiarato nelle ore precedenti da Vittorio Cecchi Gori e dopo aver deciso di procedere per vie legali, nel caso in cui non arrivassero le scuse del produttore -. Penso che sarebbe più dignitoso restarsene a casa piuttosto che andare in giro a dire cose non vere. Se non mi chiede scusa darò incarico al mio legale affinché la mia onorabilità di donna e madre sia tutelata nelle opportune sedi. Sono una donna molto gelosa della sua vita privata, mi sono sempre fatta i fatti miei e non riesco a capire perché certi uomini vadano in giro a rilasciare dichiarazioni false su di me”.

Cecchi Gori è stato un produttore cinematografico di grande successo negli scorsi decenni ed è nota la sua relazione di lunga data con Rita Rusic, di cui ha fatto menzione nell’intervista al Lucca Summer Festival. L’intervista, però, ha preso una piega inaspettata (con tanto di gaffe): “Prima della Rusic c’era stata la Muti, ma la Muti però ero innamorato io, non era innamorata lei. Bisogna essere innamorati in due, eh! Ce l’ho avuta con lei una storiella d’amore, però non è finita bene. Effettivamente era una delle poche volte che avevo preso una tranvata, in quel periodo pure Celentano si era innamorato di lei”, ha detto menzionando dei non precisati “problemi” che avrebbe l’attrice e apostrofandola con un “poverina” decisamente poco galante.

Ornella Muti furiosa col produttore

“Ha detto che ho problemi? Non so a che cosa si riferisca, tutti abbiamo problemi, la trovo una frase veramente sgradevole’‘, ha incalzato piuttosto irritata l’iconica attrice, entrando nel merito di una questione che sembra tutt’altro che chiusa. ”Era il mio produttore, abbiamo lavorato insieme, non capisco perché sia andato in giro a fare dichiarazioni false su di me, lo trovo anche poco professionale – ha proseguito nella dichiarazione ad Adnkronos -. Quello che ha detto è veramente grave, ha dichiarato che ho dei problemi e non so neanche di cosa parla, ma come si permette di dire certe cose? Non è bello neanche nei confronti dei miei figli e della famiglia”.

Poi ha concluso: “Trovo che la sua sia quasi una violenza psicologica, non è normale che io mi alzi una mattina, apra i giornali e legga che lui dice di aver avuto una storiella con me, ma di quale storiella parla? Pensasse ai propri di problemi. Io ne ho mai parlato? Non mi pare, sono sempre stata riservata soprattutto nella mia vita privata. Ora basta pavoneggiarsi con il mio nome per dire cavolate, sono davvero molto arrabbiata”.