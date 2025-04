Ornella Muti sulla storia con Adriano Celentano: “Rivelata senza dirmelo”

Fonte: IPA Ornella Muti

Bellissima, di grande talento e con una vita all’interno del mondo dello spettacolo che, seppur capace di regalarle una carriera di grande valore, l’ha sempre vista piuttosto timida e defilata.

Ornella Muti conosce bene il suo talento e, nonostante spesso fatichi a raccontarsi per via di un’indole riservata, non teme di mettere i puntini sulle i quando si parla di questioni molto personali. È per questo che l’attrice, ancora una volta, è tornata a parlare della storia sentimentale avuta con Adriano Celentano. Una relazione venuta a galla per via di alcune dichiarazioni del cantante, ma senza il consenso della Muti.

Ornella Muti commenta la storia con Adriano Celentano

Una bellezza invidiabile, una capacità di interpretare i ruoli del grande schermo in maniera formidabile e una carriera che l’ha vista collaborare con i grandi del cinema. Ornella Muti, nei suoi primi 70 anni di vita, può davvero sentirsi soddisfatta degli obiettivi raggiunti a livello personale e professionale.

Madre, nonna, ma anche attrice acclamata: una personalità gentile, timida e, in alcuni casi, defilata proprio per via del suo carattere. A raccontarlo la stessa attrice che, in un’intervista, ha ragionato sulla volontà di non apparire come spesso si richiede alle star: “Mi sono sempre tenuta fuori da un certo mondo, da certe feste… anche quelle giuste. E questo un po’ mi ha penalizzata. Perché si sa, quanto pesano i contatti. Mi spiace che si pensi che ho la puzza sotto il naso, non è vero”.

Una questione caratteriale quindi, che non le ha comunque precluso la possibilità di portare avanti una carriera prestigiosa accanto a grandi del cinema e non solo. Una vita che l’ha vista comunque molto spesso al centro del gossip come quando, negli anni ’80 si e parlato di un presunto flirt con Adriano Celentano.

Una storia che ormai da tempo è stata confermata da entrambi, pur non essendo stata una scelta condivisa. Sembra infatti che Ornella Muti, al tempo in cui Adriano aveva deciso di confidarsi con la stampa, non sapesse assolutamente di questa volontà: “Ho pensato: ecco, vedi gli uomini? Dettano sempre legge. Noi poi eravamo stati molto attenti. Ma io dico, se vuoi uscire allo scoperto, visto che non hai fatto tutto da solo e c’ero anche io, ma ti vuoi confrontare con me? Chissà che gli ha detto il cervello” ha spiegato l’attrice nel corso dell’intervista.

Nonostante questo, Ornella non si pente: Adriano sembra essere stato il suo unico tradimento e, a detta sua, “ne valeva la pena”. A conquistarla, su quei set, il carisma e la sua simpatia: “Al di là della nostra storia, che è stata una piccola parte, Adriano era così divertente… sul set non era mai come andare a lavorare. Si giocava. Era una risata costante. Per tutti, tecnici compresi. Lui faceva il pazzo”.

La relazione tra Ornella Muti e Adriano Celentano

La relazione d’amore tra Ornella Muti e Adriano Celentano non è sicuramente un terreno nuovo per il gossip. I due si erano incontrati negli anni ’80 prima sul set del film Il bisbetico domato, poi su quello di Innamorato pazzo, film in cui pare sia scoccata la scintilla.

Già nel corso di quegli anni, in cui i due avevano tenuto segreta la loro relazione, i gossip non si erano fatti attendere: Ornella Muti era impegnata in un’altra relazione e Adriano Celentano era già sposato con Claudia Mori.

Nonostante le smentite, anni dopo Celentano confermò la storia: “Fra me e Claudia Mori, c’è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita. La crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto” aveva spiegato il cantante. Una confessione che, come è chiaro ancora oggi dalle sue parole, non è piaciuta all’attrice.