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IPA Eleonora Giorgi e Ornella Muti, amiche vere fino alla fine

A Domenica In è stato dedicato un intero segmento al ricordo di Eleonora Giorgi. In studio presenti i figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, ma non solo. Spazio infatti a una carissima amica: Ornella Muti. Interessante il suo punto di vista sulla celebre attrice, mostrata sotto una luce privata.

Muti-Giorgi, un legame vero

Non è facile portare avanti una vera amicizia nel mondo dello spettacolo. Questo il pensiero di Mara Venier, che ha così dato inizio a questa particolare intervista molto emotiva. Di fatto Ornella Muti ed Eleonora Giorgi avevano un rapporto ben diverso rispetto a quello che appariva sulla stampa.

Si parlava di rivalità tra due splendide e talentuose interpreti. La verità però era ben altra:

“Noi non abbiamo mai avuto alcuna rivalità. Ci siamo incontrate quando eravamo giovanissime, colme di sogni e speranze. Io avevo tante paure, lei invece era più sicura. Sul set hanno tentato di creare una certa rivalità ma non c’è mai stata. Eravamo due giovani amiche”.

Il tempo ha poi cementificato il loro rapporto. Unite fino alla fine, anche se la vita, gli impegni e le distanze le hanno impedito d’essere presente al fianco della Giorgi tanto quanto avrebbe voluto, spiega: “Siamo state unite tutta la vita ed Eleonora per me ha fatto tanto”.

La presentazione del libro

Svariati gli aneddoti raccontati, come quello della presentazione del libro di Andrea Rizzoli. Era ovviamente presente in libreria anche Eleonora Giorgi, il cui fisico era molto provato. Quella è stata l’ultima volta che lei e Ornella Muti si sono viste.

La presenza dell’attrice è stata però una sorpresa per tutti. Così l’ha descritta proprio Andrea, che spiega come quel giorno fosse stato pensato come un evento per sua madre. Un modo anche per salutare molti dei suoi amici, al netto di chi poteva esserci.

La Giorgi non aveva avvisato la Muti dell’evento, ed ecco cos’è accaduto:

“Mi ha avvertito Nicoletta Ercole il giorno prima. Non ero a Roma e non sapevo se ce l’avrei fatta. Ci sono riuscita giusto in tempo. Lei non se l’aspettava. Mi ha detto che non voleva disturbarmi. Per me però era un onore, un piacere. Una felicità”.

L’ultima fase

Anche quando stava davvero male, Eleonora Giorgi non ha mai smesso di pensare agli altri. Questo viene evidenziato enormemente nel documentario a lei dedicato. Ha accettato di raccontare il suo percorso, così da fornire un esempio positivo a chiunque soffrisse come lei. Al tempo stesso, nel quotidiano, si preoccupava di chi la circondava.

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Ornella Muti ha ricordato una sua confessione: “Di notte strizzo i cuscini”. Soffriva terribilmente ma era qualcosa di personale, spiega. Dinanzi agli altri invece non voleva dare quella sensazione di dolore e disperazione.

Sentiva tutto ciò dentro ma, di fatto, aiutando gli altri aiutava sé. Metteva a tacere certe voci nel proprio animo, riuscendo in qualcosa di molto difficile: “Mi sono spesso domandata come abbia fatto e dove abbia trovato tutta quella forza”.