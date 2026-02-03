Ornella Muti, scollatura sensuale e abito attillato: semplicemente bellissima

Al Lambertz Monday Night, Ornella Muti ha sfoggiato un look sensuale, un abito attillato che la fa vincere in eleganza

Foto di Serena De Filippi

Serena De Filippi

Lifestyle Editor

Lifestyle e Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Pubblicato:

Ornella Muti, scollatura sensuale e abito attillato: semplicemente bellissima
IPA
Ornella Muti

Non è la prima volta che Ornella Muti partecipa al Lambertz Monday Night: c’era già stata nel 2025 (anche nel 2016 e nel 2015). Per il 2026 – l’evento si tiene annualmente – la “diva di ferro e velluto” ha optato per un look sensualissimo, un abito attillato con scollatura a vista.

Ornella Muti, il look per al Lambertz Monday Night

Party del lunedì? Sì, grazie: la lunga tradizione del Lambertz Monday Night si tiene ormai ogni anno a Colonia, in Germania, sin dal 1998, su volontà del Dr. Hermann Bühlbecker. E come ogni febbraio, nel 2026, è stata organizzata per lunedì 2: è Bühlbecker a invitare diverse personalità di spicco da ogni “mondo”, dalla politica allo spettacolo. Come anticipato, Ornella Muti è stata già ospite in altre occasioni: per il 2026, ha lasciato tutti senza fiato con un abito attillato, un look perfetto per lei.

Ornella Muti al Lambertz Monday Night
IPA
Ornella Muti, il look

Ogni tanto la moda, soprattutto negli ultimi anni (visti gli eccessi a cui siamo tristemente abituati sui red carpet, non ultimo quello dei Grammy), dimentica un aspetto fondamentale: esagerare non è necessario, e l’eleganza a volte è una semplice firma. Come un abito dalla linea e dalla struttura impeccabilmente dosata, con una silhouette asciutta, quasi severa, ma interrotta strategicamente da uno scollo a cuore; le maniche a tre quarti danno quel tocco di compostezza couture che di certo aumenta l’appeal dell’ensemble.

Accessori ridotti all’essenziale, come la mini bag lucida, i gioielli minimal e le scarpe pitonate, l’unica trasgressione sul tappeto rosso. Il look si basa su scelte sartoriali precise, ed è proprio l’apparente semplicità a renderlo tanto efficace: il corpetto è il punto focale, abbinato a una gonna lunga oltre il ginocchio, ma non è eccessivo, adatto a un evento formale come il Lambertz Monday Night. E poi c’è l’effetto slanciante assicurato dalle décolleté.

Lo stile intramontabile di Ornella Muti

Su Ornella Muti spesso concordano tutti: il suo fascino è davvero rimasto immutato nel tempo. E ci basta poco per ricordare alcuni dei suoi look migliori, come quello a Sanremo nel 2022, per la co-conduzione al fianco di Amadeus durante la prima serata: un magnifico vestito color champagne. Illuminava il palco con i suoi cristalli Swarovski e il sorriso, probabilmente il suo “accessorio” più bello: icona di stile e di sensualità senza tempo, la maturità stilistica di Ornella Muti si è evoluta negli anni.

Ornella Muti al Lambertz Monday Night
IPA
Ornella Muti al Lambertz Monday Night

Dalle trasparenze e i top con pantaloni ampi degli anni ’90 ai vestiti drappeggiati, dalle scollature generose, tra le scelte di stile più promesse dalla Muti, al classico vestito cut-out, che oggi va tanto di moda, ma che fino a qualche decennio fa era considerato ancora una scelta audace, e non più banale, come invece avviene adesso. Ornella Muti è diventata un’icona di stile perché ha saputo anticipare i tempi e fare “sue” le tendenze. Senza mai perdere di vista quella semplicità tanto amata. “Credo che l’eleganza corrisponda alla semplicità: essere belli anche con poco. Io sono una persona semplice, per cui ho seguito il mio istinto”, ha confidato a La Stampa nel 2025, poco dopo la scomparsa di Giorgio Armani, suo grande amico.

Ornella MutiStar e Vip