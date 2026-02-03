IPA Ornella Muti

Non è la prima volta che Ornella Muti partecipa al Lambertz Monday Night: c’era già stata nel 2025 (anche nel 2016 e nel 2015). Per il 2026 – l’evento si tiene annualmente – la “diva di ferro e velluto” ha optato per un look sensualissimo, un abito attillato con scollatura a vista.

Ornella Muti, il look per al Lambertz Monday Night

Party del lunedì? Sì, grazie: la lunga tradizione del Lambertz Monday Night si tiene ormai ogni anno a Colonia, in Germania, sin dal 1998, su volontà del Dr. Hermann Bühlbecker. E come ogni febbraio, nel 2026, è stata organizzata per lunedì 2: è Bühlbecker a invitare diverse personalità di spicco da ogni “mondo”, dalla politica allo spettacolo. Come anticipato, Ornella Muti è stata già ospite in altre occasioni: per il 2026, ha lasciato tutti senza fiato con un abito attillato, un look perfetto per lei.

IPA

Ogni tanto la moda, soprattutto negli ultimi anni (visti gli eccessi a cui siamo tristemente abituati sui red carpet, non ultimo quello dei Grammy), dimentica un aspetto fondamentale: esagerare non è necessario, e l’eleganza a volte è una semplice firma. Come un abito dalla linea e dalla struttura impeccabilmente dosata, con una silhouette asciutta, quasi severa, ma interrotta strategicamente da uno scollo a cuore; le maniche a tre quarti danno quel tocco di compostezza couture che di certo aumenta l’appeal dell’ensemble.

Accessori ridotti all’essenziale, come la mini bag lucida, i gioielli minimal e le scarpe pitonate, l’unica trasgressione sul tappeto rosso. Il look si basa su scelte sartoriali precise, ed è proprio l’apparente semplicità a renderlo tanto efficace: il corpetto è il punto focale, abbinato a una gonna lunga oltre il ginocchio, ma non è eccessivo, adatto a un evento formale come il Lambertz Monday Night. E poi c’è l’effetto slanciante assicurato dalle décolleté.

Lo stile intramontabile di Ornella Muti

Su Ornella Muti spesso concordano tutti: il suo fascino è davvero rimasto immutato nel tempo. E ci basta poco per ricordare alcuni dei suoi look migliori, come quello a Sanremo nel 2022, per la co-conduzione al fianco di Amadeus durante la prima serata: un magnifico vestito color champagne. Illuminava il palco con i suoi cristalli Swarovski e il sorriso, probabilmente il suo “accessorio” più bello: icona di stile e di sensualità senza tempo, la maturità stilistica di Ornella Muti si è evoluta negli anni.

IPA

Dalle trasparenze e i top con pantaloni ampi degli anni ’90 ai vestiti drappeggiati, dalle scollature generose, tra le scelte di stile più promesse dalla Muti, al classico vestito cut-out, che oggi va tanto di moda, ma che fino a qualche decennio fa era considerato ancora una scelta audace, e non più banale, come invece avviene adesso. Ornella Muti è diventata un’icona di stile perché ha saputo anticipare i tempi e fare “sue” le tendenze. Senza mai perdere di vista quella semplicità tanto amata. “Credo che l’eleganza corrisponda alla semplicità: essere belli anche con poco. Io sono una persona semplice, per cui ho seguito il mio istinto”, ha confidato a La Stampa nel 2025, poco dopo la scomparsa di Giorgio Armani, suo grande amico.