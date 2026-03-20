Ornella Muti ricorda l’amica Eleonora Giorgi: “Noi attrici per gioco”. E quell’ultimo toccante incontro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Eleonora Giorgi e Ornella Muti

Complici, colleghe, amiche, ma anche finte rivali: Ornella Muti ricorda Eleonora Giorgi e lo fa in modo unico e originale, svelando un rapporto raro nel mondo dello spettacolo e per tanto tempo tenuto segreto.

L’amicizia speciale fra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi

Ornella Muti si è raccontata nel terzo episodio di Illuminate, docu-serie di Rai Cultura prodotta per Anele da Gloria Giorgianni. Nel corso della lunga intervista, l’attrice ha parlato del suo legame con Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo 2025 a causa di un tumore al pancreas.

L’attrice, conosciuta per la sua bellezza, il talento e la delicatezza, nella sua battaglia contro la malattia ha mostrato un coraggio raro. Una grinta che però Ornella Muti, sua amica da anni, conosceva bene. Nei filmati del passato, Eleonora Giorgi ricorda il primo incontro con la collega: “Me la presentano, era di spalle e si gira. La ragazza più bella che avessi mai visto. Una pantera con quegli occhi. Lei ha una lealtà nei rapporti e ha un tocco di selvaggeria, una sua follia, è una donna originale. Non è vanitosa e non è presuntuosa”.

“Ci sono persone che dicono: ‘Io voglio fa’ l’attore’, che da bambini si mettono davanti allo specchio. Noi no, ci è capitato – ha svelato Ornella Muti -. Eleonora era speciale perché non provava invidia per le altre donne”.

Fu Enrico Lucherini, agente dei vip, a inventare una rivalità – in realtà mai esistita – fra le due attrici. Resta cult la finta litigata fra le due, a “colpi di borsette” che finì su tutti i giornali. “Noi due ridevamo e ci hanno paparazzato”, ha raccontato la Muti, che in realtà considerava Eleonora Giorgi come una “vera amica”.

L’ultimo incontro fra Ornella Muti ed Eleonora Giorgi

Nella docu-serie si parla dei primi film delle attrici, della loro carriera, ma anche della maternità e dei dolori che entrambe hanno vissuto. Fra i momenti più toccanti il racconto di uno dei loro ultimi incontri.

Eleonora Giorgi che invita a Roma l’amica per la presentazione di un libro e lei che in un primo momento svela di non poter andare. “Tanto idealmente sei con noi – risponde la Giorgi – poi tu sei la Muti, viaggiare non è come per gli altri”. Ma Ornella poi cambia idea e decide di raggiungerla: “Anche nella malattia. Eleonora è rimasta bella, nonostante i capelli, la chemio… Era bella, perché era bella dentro”, racconta commossa.

Era il novembre del 2023 quando l’attrice ricevette una diagnosi terribile di tumore al pancreas. Nella sua lotta, durata un anno e mezzo, l’attrice non ha mai perso il sorriso sino alla sua scomparsa, avvenuta il 3 marzo del 2025 in una clinica in cui era ricoverata da qualche tempo. Durante tutto il periodo della sua malattia, Eleonora non ha mai mollato, restando coraggiosa e positiva, affrontando cicli di chemioterapia, un intervento chirurgico e infine la radiochirurgia.

Accanto a lei in quei momenti gli affetti più cari: gli amici, ma soprattutto i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

“Nel silenzio mi sento su un’altalena, sospesa – aveva raccontato lei nella sua ultima intervista prima della morte -. Non sono spaventata: ho avuto molta più paura di vivere. La vita a volte è crudele. Trovarsi nella consapevolezza della morte ti fa analizzare le cose in modo diverso. Mentre dormo, adesso sogno. Prima non succedeva. E quando mi sveglio ripenso ai miei figli da piccoli, frutto dell’amore con due uomini che hanno scelto di diventare padri con me”.