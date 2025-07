Clizia Incorvaia, lo struggente post su Eleonora Giorgi: “Mi sento triste”

IPA Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi

È una giornata carica di emozione per Clizia Incorvaia, che oggi ha voluto condividere con i follower un commovente ricordo della suocera Eleonora Giorgi. A quasi quattro mesi dalla scomparsa dell’attrice, la influencer e moglie di Paolo Ciavarro (figlio di Eleonora) ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post dedicato alla “seconda mamma” che ha perso.

Attraverso una serie di fotografie di famiglia che la ritraggono insieme alla Giorgi, Clizia ha espresso tutto il suo dolore per l’assenza lasciata da Eleonora, un vuoto che ancora oggi si fa sentire fortissimo ma colmato in parte dai ricordi felici condivisi.

Le parole di Clizia Incorvaia per Eleonora Giorgi

Nel post social, Clizia Incorvaia ha accompagnato le immagini con un lungo messaggio carico di nostalgia e amore.

“Sono giorni che ti cerco… che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso… Mi manca la mia complice! Ti cerco e non ti trovo e mi sento triste, ma anche felice di averti avuta nella mia vita e sono frustrata… Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza… Grazie Ele”, ha scritto l’influencer, dando voce al senso di smarrimento e insieme di gratitudine per aver potuto avere Eleonora nella propria vita.

Quello che vediamo è il racconto di un legame vero, intenso, fatto di ascolto e affetto, con cui Clizia prova oggi a colmare l’assenza e a trovare un po’ di pace nei ricordi.

“Mi manca la mia complice”: il dolore social

Clizia Incorvaia oggi ha messo da parte ogni filtro. Ha spiegato il bisogno di lasciarsi andare: “Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così”. Parole semplici, ma che raccontano bene il peso di un dolore che ancora la accompagna.

Eleonora Giorgi per lei non era solo un volto noto, ma una presenza calda, familiare. Da quando è morta, il 3 marzo 2025, a 71 anni, per un tumore al pancreas, il vuoto che ha lasciato si fa sentire ogni giorno.

Il legame profondo tra Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi

Non si trattava solo di affetto formale, ma di un’autentica amicizia familiare. Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia condividevano esperienze e confidavano l’una nell’altra. L’attrice si rivedeva in Clizia, entrambe avevano alle spalle una relazione importante finita male e un figlio da crescere, e forse anche per questo le è sempre stata vicino senza giudizi. Quando nel 2022 è nato il piccolo Gabriele (figlio di Clizia e Paolo), Eleonora si è rivelata un sostegno prezioso per la giovane coppia.

Con la saggezza derivata dai suoi anni e dalle sue esperienze, ha dispensato consigli ai neogenitori per mantenere saldo il loro rapporto: “Non dimenticate mai di essere amanti, complici”, raccomandava loro. E non si è fermata alle parole: Eleonora Giorgi organizzò per Paolo e Clizia un viaggio a Parigi proprio dopo la nascita del bambino, per regalare ai ragazzi un momento da vivere come coppia oltre che come genitori.

Quello tra Eleonora e Clizia è stato un rapporto di affetto sincero e complicità, nato fin dal primo incontro. Le due donne si sono trovate immediatamente in sintonia, al punto che l’attrice è stata tra le poche a sostenere sin da subito la relazione tra suo figlio Paolo Ciavarro e Incorvaia, nonostante le possibili malelingue iniziali.

Clizia stessa, in un’intervista televisiva dopo la scomparsa della suocera, ha ricordato come Eleonora “mi capiva meglio di chiunque” e fosse totalmente priva di pregiudizi: l’unica a non etichettarla quando altri lo facevano, riconoscendo in lei un vissuto simile. Grazie a questo atteggiamento aperto e moderno, Eleonora la faceva sentire accettata per quella che è, rafforzando un legame davvero speciale tra suocera e nuora.