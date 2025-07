Paolo Ciavarro condivide uno scatto in barca con papà Massimo e ricorda mamma Eleonora: "Proprio come volevi tu. Ci manchi"

IPA Paolo Ciavarro

Una foto insieme, padre e figlio, per raccontare un momento intimo e privato: una vacanza in barca, insieme al nipotino, in una cornice da sogno, ovvero Lampedusa. Paolo Ciavarro ha condiviso su Instagram uno scatto insieme a papà Massimo, con una didascalia che è un omaggio alla mamma, Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo a 71 anni.

Paolo e Massimo Ciavarro, lo scatto in barca insieme

Sono trascorsi poco più di 4 mesi dal giorno in cui Eleonora Giorgi è spirata, ma a tenerla viva sono i ricordi e gli affetti che ci ha lasciato: Paolo Ciavarro, il secondogenito avuto con Massimo Ciavarro, si trova in vacanza proprio con il papà e con il figlio Gabriele. Gli scatti condivisi su Instagram mostrano un ritratto familiare comune a molti: padre e figlio insieme, una giornata speciale per tutta la famiglia. Proprio come avrebbe voluto Eleonora, come scritto dallo stesso Paolo e confermato da Clizia Incorvaia nei commenti.

“Proprio come volevi tu. Ci manchi”, un cuore bianco per lei. “Eleonora sarebbe felice”, ha scritto in un commento la Incorvaia. Grandi sorrisi, durante una giornata di pesca in cui anche il piccolo Gabriele ha avuto la possibilità di trascorrere del tempo prezioso con il nonno. Era, in effetti, tra i desideri più grandi di Eleonora Giorgi: una famiglia unitissima, che si sostiene a vicenda in qualsiasi momento, sia in quelli felici quanto in quelli più difficili.

Clizia Incorvaia, il ricordo di Eleonora Giorgi

Proprio nei giorni scorsi, anche Clizia Incorvaia aveva ricordato Eleonora Giorgi: in questo periodo, infatti, Clizia e Paolo Ciavarro festeggiano un anno di matrimonio. A Gente, ha parlato di come la famiglia ha affrontato la scomparsa di Eleonora, peggiorata negli ultimi mesi della malattia. “Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali”.

Ma proprio la Giorgi ha consegnato ai figli l’insegnamento più grande, ovvero quello di godersi la vita in ogni momento, di non sprecarne nemmeno un pezzo. “Ci manca tanto. Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme. Per questo celebreremo il nostro primo anniversario con il cuore pieno di gioia e gratitudine. Anche perché Eleonora avrebbe voluto così: ‘Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore’ ci ripeteva sempre”.

E anche Clizia Incorvaia preserva il meglio di quello che la Giorgi le ha insegnato, pensandola ogni giorno, cercando di mettere in pratica le sue lezioni. “Provo a immaginare come affronterebbe le situazioni, quale soluzione troverebbe, come si vestirebbe. Cerco di fare tesoro di ciò che mi ha insegnato, come il godere appieno delle piccole cose, il vestirmi semplice, nei colori chiari, come amava lei, ‘perché l’essenzialità vince su tutto’, diceva. Eleonora sarà per sempre la mia stella guida, la madre e la nonna dei miei grandi amori”, riferendosi al marito Paolo e al figlio Gabriele.