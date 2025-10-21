Paolo Ciavarro ricorda Eleonora Giorgi: “Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato”

Eleonora Giorgi avrebbe compiuto 72 anni il 21 ottobre e, per celebrarla, il figlio Paolo Ciavarro ha condiviso su Instagram delle foto ricordo e un pensiero

Fino allo scorso anno il 21 ottobre era un giorno di festa. Oggi è un momento triste, ma anche l’occasione per ricordare quanto di bello Eleonora Giorgi ha lasciato nel cuore dei propri cari. Il figlio Paolo Ciavarro ha condiviso per lei una dedica su Instagram, per celebrare il giorno del suo compleanno. Poche parole e due scatti che dicono tutto: un uomo che, pensando alla sua mamma, resterà sempre un bambino.

La dedica di Paolo Ciavarro

“Vivi e sorridi dentro al mio cuore straziato che lentamente si allieta ad ogni tuo ricordo. Auguri mamma, ti amo“. Non servono grandi proclami per esprimersi, specialmente in giorni come questo. Sono tante le emozioni per Paolo Ciavarro, contrastanti certamente ma anche volte a un’unica cosa: mantenere il ricordo, quello bello, della madre che tanto ha amato e che purtroppo non c’è più.

Sono parole che fanno eco a quanto il figlio dell’attrice e di Massimo Ciavarro ha detto in occasioni precedenti, in ultimo l’intervista aVerissimo andata in onda domenica 19 ottobre. Di fronte a Silvia Toffanin, Paolo Ciavarro ha descritto l’evoluzione del suo dolore, un percorso di accettazione difficile ma necessario, e ha spiegato come la sofferenza per la perdita si stia gradualmente modificando in un ricordo meno lacerante, pur mantenendo la sua intensità.

“Piano piano il dolore si sta trasformando. Prima il ricordo di mamma era solo doloroso, adesso sta diventando anche bello”, ha detto. “Il vuoto che ha lasciato non sarà mai colmato. Ero abituato a passare ore al telefono con lei. Di colpo mi sono ritrovato solo. C’era una forte affinità tra noi. Ci sono momenti in cui piango da solo, e mi libero. Non lo faccio davanti alla mia famiglia, e forse sbaglio. Ma ogni lacrima è anche un gesto d’amore, perché piango per lei”.

Il rapporto con la madre Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi ha saputo costruire uno splendido rapporto col figlio Paolo, cosa che si evince da tutti i momenti che la famiglia ha scelto di condividere con i fan sui social. Ma la forza di questo legame è stata più volte testimoniata pubblicamente anche al di fuori di essi, in particolare durante la partecipazione di Ciavarro al GF Vip. In quell’occasione, Eleonora Giorgi non aveva risparmiato le lodi per il figlio, definendolo un “angelo” e un “ragazzo d’oro” per la sua bontà e purezza d’animo.

Valori che sono un’eredità importante. Basti pensare all’accoglienza che la Giorgi ha riservato a Clizia Incorvaia, quando tutto sembrava remare contro questa coppia, ma nei suoi occhi di mamma c’erano solo la felicità e la serenità del figlio, ben oltre i pregiudizi o i commenti delle malelingue.

“Ci stiamo rifugiando nell’amore, credo che l’antidoto più forte sia questo – ha detto la Incorvaia a Verissimo -. Credo che sia l’unica terapia. Paolo lo vedo molto forte e credo che stia elaborando questo dolore in maniera eccelsa. A me non manca mia suocera, mi manca la mia migliore amica, mi manca mia madre, la mia complice, mia sorella… mi manca tutto ciò. (…) Quello che mi ha lasciato più di tutto è: coltivare l’amore, sempre”.