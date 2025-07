Clizia Incorvaia e il matrimonio con Paolo: “La morte di Eleonora Giorgi ci ha messo a dura prova”

IPA/ Getty Images Clizia e Paolo celebrano un anno di matrimonio e ricordano Eleonora Giorgi

In pochi avrebbero scommesso sulla loro storia nata nella casa del Gf Vip, e invece Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono oggi una coppia solida e serena. I due, che si apprestano a celebrare il primo anniversario di matrimonio, si sono tuttavia trovati a superare momenti molto difficili nel corso degli anni: su tutti, la morte di Eleonora Giorgi, mamma di Paolo e amica insostituibile per Clizia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, il dolore per Eleonora Giorgi

Era il 12 luglio 2024 quando Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si scambiavano il fatidico sì su una spiaggia di Forte dei Marmi. I due oggi sono più affiatati e complici che mai, ma hanno dovuto fare i conti con un dolore inenarrabile: la morte di Eleonora Giorgi, mamma del conduttore. Proprio in una recente intervista rilasciata a Gente, l’influencer siciliana ha parlato della perdita dell’adorata suocera, e dei segni che ha lasciato anche nel suo matrimonio: “La scomparsa di Eleonora ha influito moltissimo su di noi. Il dolore lacerante di lasciarla andare e di non averla più accanto a noi, il vuoto che ha lasciato, ci ha messo a dura prova. Ma abbiamo capito subito che l’amore va alimentato anche di fronte a una sofferenza che ti spezza il cuore e le ali”.

D’altro canto Eleonora, oltre ad essere la mamma di Paolo, si era dimostrata per Clizia una preziosa amica e confidente: “Ci manca tanto. Ma questi mesi ci hanno reso ancora più uniti e consapevoli di quanto siamo forti insieme. Per questo celebreremo il nostro primo anniversario con il cuore pieno di gioia e gratitudine. Anche perché Eleonora avrebbe voluto così: ‘Godetevi la vita, coltivate ogni giorno il vostro amore’ ci ripeteva sempre”.

Memori dell’insegnamento della compianta attrice, i due sposini hanno deciso di festeggiare come si deve il loro primo anniversario da marito e moglie: questa volta, non sulle coste della Versilia, bensì in Sicilia, regione natale dell’influencer. “Abbiamo scelto Realmonte, in provincia di Agrigento, un luogo che per noi rappresenta casa, radici e intimità”, ha raccontato Incorvaia. Si tratterà molto probabilmente di una festa intima in famiglia, a cui prenderanno forse parte anche i due figli della coppia: Gabriele, nato nel 2022, e Nina, nata dalla relazione tra Clizia e il suo ex marito Francesco Sarcina.

Il rapporto speciale tra Clizia ed Eleonora Giorgi

Non è la prima volta che Clizia Incorvaia rivolge parole cariche d’amore alla suocera scomparsa. Sin dalla sua dipartita, avvenuta lo scorso marzo, l’influencer siciliana le ha dedicato diversi post e messaggi sui social, testimoniando un rapporto di grande profondità e rispetto. Solo la scorsa settimana, l’ex gieffina aveva scelto parole bellissime per l’interprete di Borotalco: “Sono giorni che ti cerco… che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce, i tuoi consigli, il tuo sorriso… Mi manca la mia complice (…)”, aveva scritto accanto ad una serie di scatti di famiglia.

Eleonora, infatti, aveva immediatamente accolto la compagna del figlio, alla quale non aveva mai fatto mancare sostegno e supporto: nonostante gran parte dell’opinione pubblica non vedesse di buon occhio la sua relazione con Paolo, la Giorgi, da donna intelligente qual era, non aveva mai prestato particolare attenzione a gossip ed etichette, instaurando con Clizia una splendida amicizia.