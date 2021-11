Arisa e Vito Coppola, come stanno le cose tra loro dopo il bacio

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

A passo di danza può nascere anche l’amore: sono diverse le coppie che hanno trovato l’intesa proprio a ritmo di musica, e Ballando con le stelle ne è la prova. Quest’anno, le luci dei riflettori sono puntate su Arisa e Vito Coppola, che nel corso dell’ultima puntata si sono scambiati un bacio tenerissimo. Cosa sta succedendo tra di loro? Ne hanno parlato a Oggi è un altro giorno.

Arisa e Vito Coppola a Oggi è un altro giorno

In collegamento con Serena Bortone, i due hanno raccontato quanto accaduto sul palco di Ballando con le stelle. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, Arisa ha rivelato: “Io non me l’aspettavo. È un po’ come quello che accade al cinema. Essendo noi i protagonisti e volendo offrire al pubblico uno spettacolo reale, è un po’ come essere attori”. Mentre il suo compagno di ballo ha aggiunto: “Era vero, in quel momento lì è tutto vero. Io sono stato spontaneo”.

Arisa e Vito Coppola, il bacio dolcissimo

La rovente sintonia tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è solo un ricordo: ora si parla di un’altra artista bravissima, che sta mettendo in mostra tutte le sue abilità a Ballando con le stelle. Si tratta di Arisa, reduce dalla difficile rottura con il suo ex Andrea Di Carlo – che tra l’altro sta lavorando proprio dietro le quinte dello show, come manager di Morgan e di Federico Lauri. Per la cantante è stato un momento difficile, ma scendere in pista sembra averle fatto un gran bene. E durante lo scorso appuntamento, ha mostrato un affiatamento particolare con il suo maestro di ballo, Vito Coppola.

I due si sono esibiti in un revival di Grease, emozionando pubblico e giuria (non ha caso si sono aggiudicati ben 49 punti). E se avevamo pensato che il momento più rovente fosse il valzer di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, con Arisa e Vito ci siamo dovuti ricredere. Insieme hanno infatti riscaldato l’atmosfera, scambiandosi un bacio appassionato che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Non l’avevo programmato” – ha ammesso il ballerino, subito incalzato dalla sua compagna: “È stato emozionante e bellissimo, siamo entrati in una relazione molto intima. Di solito non è che io ho una relazione così intima con una persona senza effettivamente starci insieme”.

Arisa e Vito Coppola, cosa succede tra di loro

È dunque inevitabile chiedersi cosa stia succedendo tra i due: è nato l’amore, o si tratta solo di un’intesa dovuta alle lunghe sessioni di allenamento e ai tanti momenti trascorsi insieme? Arisa e Vito non si sono ancora sbilanciati troppo, ma su Instagram hanno mostrato ancora una volta la loro grande sintonia. Come ad esempio quando, poco dopo il bacio, sono andati a cena fuori con alcuni amici, lasciandosi andare a qualche gesto tenerissimo – lei si è appoggiata sulla spalla del ballerino. Certo, questo non basta a dire che tra loro ci sia qualcosa in più.

A rompere il silenzio su quanto sta accadendo è stato Guillermo Mariotto che, ospite a Storie Italiane, ha rivelato: “Io il bacio non l’ho visto da dove ero seduto. E che sarà mai? Sono fidanzati? Loro ne sanno di più perché sono sempre in contatto. Lei prima era depressa piangeva negli angoli. Ora è un’altra persona”. Insomma, l’esperienza a Ballando con le stelle ha permesso ad Arisa di ritrovare il sorriso, e forse anche l’amore.